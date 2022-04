El tratamiento de Cubero para cambiar su tono de voz

Luego de sufrir muchos años de burlas, Fabián Cubero decidió tratar el rasgo físico que tanto lo acomplejaba.

Fabián Cubero se cansó de las constantes burlas y habría iniciado un tratamiento para mejorar el tono de su voz. Durante muchos años de su carrera, el futbolista se posicionó en el foco de las críticas y fue víctima de chistes con respecto a su forma de hablar, específicamente porque tiene una voz muy aguda. Por este motivo, la pareja de Mica Viciconte decidió consultar con una profesional para buscar una solución a esta condición que lo acompaña desde siempre.

En Socios del Espectáculo develaron los detalles sobre el procedimiento que empezó Cubero para mejorar el tono de su voz. Fue Graciela Alfano quien llevó el tema al programa emitido por El Trece y expuso a Fabián Cubero al contar esta pormenor sobre su vida personal. "¿Notaron que la voz de Cubero cambió? ¿Se acuerdan que tenía voz de pito?", comenzó por decir la panelista para abrir el tema hacia sus compañeros y los televidentes.

En este marco, Graciela Alfano develó los detalles sobre el tratamiento al que empezó a someterse Fabián Cubero para mejorar el tono de su voz. "Empezó a ir a una fonoaudióloga", lanzó la periodista y su compañera, Paula Varela, acotó: "Y mejoró bastante". Por su parte, el reconocido futbolista no habló sobre este supuesto tratamiento en ningún momento.

La furia de Nicole Neumann luego de que sus hijas fueran a apoyar a Mica Viciconte

Mica Viciconte se consagró como la campeona de la tercera temporada de MasterChef Celebrity y, durante la gala final, la influencer estuvo acompañada de Fabián Cubero y las tres hijas de él y Nicole Neumann. Sin embargo, pese a que esta situación fue consensuada por los padres de las niñas, generó un gran escándalo.

Desde que la influencer empezó su relación con Cubero, estuvo enfrentada mediáticamente con Nicole Neumann. Sin embargo, justo cuando las tensiones empezaban a disiparse, Mica Viciconte se refirió a las niñas como "sus hijastras" y habría desatado la furia de la modelo. Sin embargo, en dialogo con un móvil de América TV, Neumann se negó a dar detalles sobre el tema.

"Ay, chicos, de verdad que no hablo más de pavadas. Estoy en un momento tan lindo... aparte, diga lo que diga, dicen cualquier cosa", lanzó Nicole Neumann y posteriormente aseguró que "no había visto la gala final" ya que ella "no mira la tele". "La verdad ni idea... yo estoy viviendo un momento divino laboral y amoroso", sentenció la modelo.