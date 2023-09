El tóxico reclamo de Maxi Giudici a Juliana Díaz tras su debut en el Bailando: "Lo franelea"

Maximiliano Giudici incomodó a Juliana Díaz en vivo en el Bailando 2023 al hacerle una escena de celos por su compañero de baile.

Maximiliano Giudici es un joven de 35 años que saltó a la fama en el año 2022 tras su paso por Gran Hermano (Telefe), reality show en el que conoció a su actual pareja, Juliana Díaz. Desde aquel primer encuentro en la casa más famosa del país, se mostraron inseparables y continuaron con su relación una vez que finalizó el programa. Tras varias peleas y reconciliaciones, la pareja había vuelto a apostar a su relación, pero el debut de la joven en el Bailando 2023 desencadenó un nuevo drama. En medio del programa, el cordobés le hizo una insólita escena.

Antes de ver a Juliana bailar en la pista con su compañero de baile, Rodrigo Gutta, Maxi tuvo un ataque de celos y le hizo un planteo en vivo. Cuando Marcelo Tinelli le habilitó el micrófono, se sinceró: “Marce, dejame decirte, me lo hiciste muy difícil. Me la complicaste un montón porque soy un poquito celoso y me pusiste a este que mirá lo que es, un fachón tremendo y encima cordobés".

“La estoy pasando mal, la estoy remando en dulce de leche. La bachata no sé si la paso. No voy a mirar”, agregó. Acto seguido, soltó una íntima confesión que incomodó a Juliana: "Hace un mes que lo ve más que yo, lo franelea más que a mí y me cae a casa golpeada y cansada. Hacemos el amor un décimo de lo que hacíamos antes. La estoy pasando mal”.

La palabra de Juliana Díaz sobre su reconciliación con Maxi Giudici

Tras una breve separación, la pareja tomó la decisión de volver a apostar a su relación. Al comienzo del programa, la joven santafesina contó brevemente cuál es el estado actual de su vínculo. "Estamos juntos, de a poquito reencontrándonos en esta nueva etapa fuera de GH, pero queriéndonos un montón y acompañándonos así que súper feliz de que esté acá. Nos dimos cuenta que tenemos que tomarnos nuestro tiempo en lo profesional y cada uno con sus espacios creo que es más sano. Seguramente vamos a volver a vivir juntos", anunció.

Por su parte, Maxi agregó que siempre se llevaron muy bien y "el amor siempre estuvo y está" y que ahora están reconstruyendo su relación. "Por el momento vamos a seguir así separados pero tenemos la idea de volver a vivir juntos cuando nos estabilicemos un poquito más cada uno en lo suyo", concluyó el cordobés.