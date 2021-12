El terrible fallido de Guido Kaczka en vivo: "¡La chota!"

El conductor pasó un papelón en su propio programa. Guido Kaczka y un exabrupto que generó risas incontenibles en el estudio del ciclo emitido por El Trece.

Guido Kaczka continúa firme en las tardes de El Trece conduciendo un programa de entretenimientos, donde las personas que participan pueden ganarse importantes premios. Y en uno de ellos fue donde, de forma inesperada, lanzó un exabrupto fallido que generó risas en la totalidad del estudio.

"¡La chota!", se le escuchó decir a Guido Kaczka, dialogando con una de las participantes. Claro, el protagonista intentó decir "la sota" mientras dialogaba en italiano con quien se encontraba intentando ganar dinero. Inmediatamente, el también líder de Los 8 escalones del millón se dio cuenta de su error y no pudo contener la risa.

Desde hace años, Guido Kaczka está al frente de los programas de entretenimiento y premios de El Trece y rara vez suele equivocarse como en esta ocasión. Es por este motivo que se hizo viral, ya que no es habitual que él genere estos momentos por cuenta propia.

La insólita acusación de Marcela Tauro a Guido Kaczka: "Viví muchas cosas"

Marcela Tauro se refirió a su casamiento con el empresario rosarino Martín Bisio y deschavó una verdad sobre su relación con Guido Kaczka, con quien comparte el aire radial desde hace años. En su descargo, la ex panelista de Intrusos culpó al conductor de un drástico cambio en su vida.

"¡Ay, chicos! Yo te digo cómo empezó esto: gracias a Guido Kaczka", comenzó la periodista, tras ser consultada en Los Ángeles de la Mañana por cómo surgió la idea de su casamiento. "Resulta que con Guido estábamos tratando en la radio el tema de si habíamos tenido propuestas de casamiento. Todos dijimos cuáles habían sido, y él dijo ‘llamen al gomero Martín'", siguió.

Tauro, lejos de escatimar en detalles, continuó sobre cuán influyente fue Guido en la importante decisión que tomó: "Lo llamaron a Martín y Guido le dijo que me dijera al aire lo que me había propuesto. Y a partir de ahí ocurrió todo. Fue bárbaro pero no es que tenga una fecha, no es que en el 2022 me caso". "Acordate lo que te conté, Ángel. Yo el 2020 lo tuve como de crisis, pero el 2021 afianzó la pareja porque viví muchas cosas", recordó la comunicadora.