El tenso encuentro de Shakira y Piqué tras la escandalosa separación: el video

La cantante colombiana y el exfutbolista español se mostraron juntos en un evento de uno de sus hijos. Shakira y Piqué se separaron el año pasado tras una década de relación amorosa.

Shakira y Gerard Piqué se mostraron juntos por primera vez en el 2023 en un evento por su hijo mayor, Milan, nacido en 2013. La intérprete de Hips Don't Lie y Whenever, Wherever se cruzó con su expareja en un partido de béisbol en el que jugó su primogénito y se mostró muy feliz en el evento.

La artista y el deportista se pueden ver distanciados en todas las fotos que se viralizaron. De hecho, en la imagen que se tomaron todos los niños con sus padres, se ve a Shakira con su madre -Nidia Ripoll- y sus hijos por un lado, y en la otra punta del grupo se encuentra Piqué.

El evento sucedió el pasado 7 de enero y demuestra que, a pesar de su separación, las celebridades decidieron limar las asperezas por el bienestar de sus hijos y poder acompañar a los mismos en los momentos importante de sus vidas. El momento se viralizó porque un usuario de TikTok compartió un video tras ir a ver a su hermano al partido de beisbol: "Cuando vas a ver a tu hermano a un partido y te encuentras a Shakira y Piqué", escribió el tiktoker sorprendido.

Las canciones de Shakira dedicadas a Gerard Piqué

La cantante estrenó dos hits el año pasado, Te Felicito y Monotonía, y ambos hablan de rupturas amorosas por la decepción ante actitudes de la otra persona. Si bien en ningún momento nombra al padre de sus hijos, no tardaron en llegar las especulaciones alusivas a una dedicatoria de esas letras de Shakira a Piqué. "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", comienza la canción de Shakira alusiva a su ruptura con Piqué. Y sigue con algunos dardos hacia el exfutbolista español: "Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía".

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", reza Te Felicito, la otra canción de Shakira sobre una ruptura amorosa. Y sigue: "Te felicito, qué bien actúas de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show...".