El tatuaje de una participante de Los 8 Escalones que sorprendió a Guido Kaczka: "Qué tenés"

El conductor de televisión no pudo evitar preguntarle a la participante por el diseño que tenía en su brazo. Guido Kaczka demostró su admiración hacia quien tatuó a la mujer.

Guido Kaczka se mostró sorprendido ante el tatuaje que una de las participantes de Los 8 Escalones tenía en el brazo y no pudo evitar preguntarle al respecto. La mujer explicó de qué se trataba el diseño y le quitó la duda al conductor de radio y televisión, quien continuó con el dinámica habitual de su ciclo.

"María, si contestás bien, subís y si no, empatás con Emanuel y Nicolás", comenzó su enunciación Kaczka en alusión a la situación en el juego en la que se encontraba la mujer. El conductor no pudo continuar con la siguiente pregunta porque la curiosidad lo pudo y le consultó a la participante sobre uno de los tatuajes que tenía en su cuerpo.

Guido: ¿Qué tenés ahí? ¿Un escarabajo en uno de los brazos?

María: Sí

Guido: ¡Sí! ¡Pero qué bien logrado! ¿Quién te lo hizo?

María: Mi hijo

Guido: Con mucho detalle lo hizo

Kaczka pasó directamente a la pregunta que debía responder la participante una vez que se sacó la duda sobre el diseño de la mujer en su piel: "¿Cuántas antenas tiene una mariposa? ¿2 o 4?". María escogió la primera opción que resultó ser la correcta y así pasó al siguiente escalón.

La historia de un participante de Los 8 Escalones que emocionó a Guido Kaczka

Lionel Sánchez acudió al ciclo donde se entregan dos millones de pesos porque necesita ese dinero para arreglar la prótesis que tiene colocada en su pierna. "Hay que cambiarlo por otro anatómico. Se achicó el muñón, y al achicarse baila la pierna. Yo la tengo hace diez meses, pero me cuesta todavía afirmarme, asegurarme. Puedo caminar en mi casa sin nada, porque yo ya conozco los lugares donde me puedo apoyar. No es tan sencillo", explicó el participante de Los 8 Escalones.

"Es más anatómico a la pierna y tiene otro formato, para agarrarse más. Y aparte, con los dos millones, donar al club Claypole para las divisiones inferiores, las camisetas para los chicos", concluyó su descargo el hombre.

Flor Bertotti sobre su actual relación con Guido Kaczka y su esposa

La actriz reveló que tiene un excelente vínculo con el papá de su hijo Romeo, con quien estuvo en pareja durante más de 10 años, los últimos cuatro bajo matrimonio. "Súper fluida, natural. Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite", enunció Bertotti.