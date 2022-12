El sorpresivo anuncio en vivo de Ariel Rodríguez Palacios: "Cinco meses"

Ariel Rodríguez Palacios hizo un sorpresivo anuncio al aire que dejó atónitos a casi todos sus compañeros de Ariel en su salsa.

Ariel Rodríguez Palacios sorprendió a todos sus espectadores cuando frenó la receta que estaba haciendo en Ariel en su salsa para hacer un inesperado anuncio. "Se agranda la familia", reveló muy feliz el cocinero y provocando la alegría de sus compañeros de ciclo, que no estaban al tanto de la novedad y la celebraron con aplausos y felicitaciones.

Desde que Ariel en su salsa comenzó en la pantalla de Telefe logró instalarse como uno de los programas más vistos de las mañanas. Ariel Rodríguez Palacios consiguió llevar su frescura habitual al ciclo de ViacomCBS y, después de un comienzo algo particular con sus compañeros, armó un equipo que lo sigue y lo acompaña con cada decisión y anuncio que hace. Por eso fue curioso que en la emisión de este miércoles el cocinero sorprendiera a los integrantes de Ariel en su salsa con una revelación.

Entre una receta y otra, el conductor del exitoso ciclo gastronómico frenó lo que estaba haciendo para hacer un anuncio: "Estamos muy contentos porque se agranda la familia, nuestra familia". Entonces, Rodríguez Palacios miró al Mini, su asistente que lo acompaña en la pantalla, y le preguntó si quería contar algo. "Sí, bueno, voy a ser papá", anunció el cocinero, generando alegría en todo el estudio, que rápidamente lo felicitó por la novedad.

"Estamos de cinco meses y esperamos un varoncito", agregó el Mini, que ya es padre de Mikel. "Ay qué lindo, va a ser amiguito de Luca", se emocionó Mica Viciconte, al ver la poca diferencia de edad que tendrá su hijo con el que tendrá su compañero de programa. Además, le consultó si ya tenían definido el nombre del bebé.

"Tenemos una listita de nombres tentativos pero no está definido del todo. A mí me gusta Nicolás", replicó el cocinero, lo que provocó que el panelista Nico Peralta asegurara que era un "honor" que le pusiera su nombre por él. Mientras Mica Viciconte estallaba de risa, el Mini también contestó entre risas: "Sí, es un poco por vos". "Lo importante es que está todo bien, se agranda la familia y nosotros estamos muy contentos por usted", concluyó Ariel Rodríguez Palacios con la linda noticia.

El drama de Felipe Rodríguez Palacios

Felipe recordó sus tiempos como estudiante de gastronomía y el cruel sistema de enseñanza que suele aplicarse en algunas instituciones: “Estudié en Francia, en restaurantes de comida francesa y comida japonesa, y la cocina es muy, muy, muy exigente. Cuando agarrás un pescado, tenés que saber que vale 400 euros y que si eso no sale al salón, te lo van a hacer pagar a vos”.

“Eso es la exigencia, pero también hay maltrato, violencia, he vivido golpes, como un correctivo, y hasta me han quemado con una pinza. La dejaron en un lugar calentándose y cuando fui a agarrarla me quemé. Hacés algo mal y te empujan ‘no lo hagas más’: he visto empujones, he visto de todo. Acá en Argentina eso nunca me pasó”, arremetió, sobre el lado B de lo que sucede en las cocinas francesas.