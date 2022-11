El sorpresivo antes y después de Juliana, de Gran Hermano: las fotos

Se conocieron fotos de la impactante transformación de Juliana Díaz, participante de Gran Hermano. El increíble antes y después de la mujer que alcanzó la fama en el exitoso programa de Telefe.

Juliana Díaz generó un gran revuelo con su ingreso a Gran Hermano. La mujer de 31 años se convirtió en tendencia en las últimas horas debido a que se filtraron fotos de su transformación física antes de alcanzar la fama en el programa de Telefe.

Oriunda de Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe), Juliana comenzó a hacerse conocida por haberse puesto rápidamente en pareja con Maxi, otro de los participantes de la casa de GH, y también por contar la trágica historia de lo que le pasó a dos miembros de su familia.

"Vivo sola con mi mamá, hasta el año pasado éramos cuatro, pero bueno, lamentablemente, la vida nos arrebató al marido de mi mamá. Era mi papá del corazón y a mi hermano, que falleció en un accidente", comentó la santafesina en su presentación previa al ingreso a la casa de Gran Hermano. En tanto, indicó cuál es su principal característica como jugadora: "Tengo un don: soy muy buena convenciendo a la gente. Este don, definitivamente, lo voy a emplear en la casa".

En lo que va de la competencia, Juliana se mostró muy pegada a Maxi y, por el momento, no tiene un bando definido dentro de la casa. Si bien se lleva bien con gran parte de las chicas como Julieta Poggio, Coti, Romina y Lucila, entre otras, todavía no eligió un bando.

Juliana Díaz, participante de Gran Hermano.

Las fotos de la transformación de Juliana Díaz, participante de Gran Hermano

De acuerdo a lo que trascendió, Juliana Díaz se hizo alguno retoques estéticos en su rostro: se hizo cirugía en la nariz y también se operó la lolas. Así lo comentó en algunas oportunidades durante su estadía por Gran Hermano (Telefe).

La transformación física de Juliana Díaz, participante de Gran Hermano.

El antes y después de Juliana Díaz, participante de Gran Hermano.

Participante expuso un secreto de la producción de Gran Hermano

En el marco de una charla entre María Laura "La Cata" Álvarez, Maxi y Juliana en el living de GH. En dicha conversación, la catamarqueña contó que a Julieta Poggio le sucedió una situación similar a la que vivió ella en la charla con los productores: "Antes de que entre, le dijeron 'ahora tenés que decir que si entrás a la casa no sabés qué puede pasar y que puede pasar cualquier cosa', como diciendo que podía estar con alguien".

"Y me dijo 'yo no quería decir eso porque yo estaba de novia. ¿Y qué voy a decir?'", agregó María Laura, sorprendida por la actitud de Julieta a la hora de charlar con la producción de Gran Hermano. "Le dije 'pero vos eso no se lo dijiste'. Y me dice 'sí, lo dije, ja'. ¿Cómo vas a decir algo que no querías?", reflexionó.

El picante momento en el que María Laura "La Cata" dejó expuesta a la producción de Gran Hermano

María Laura "La Cata": "A mí me pidieron que dijera 'yo le quité la novia a mi entrenador'. Querían que hiciera así (NdeR: señas de cuernitos). Y yo dije 'no... es mucho'".

Juliana: "¿Quién te pidió hacer eso?".

María Laura "La Cata": "Los productores".

Juliana: "A mí no me pidieron decir nada".

Maxi: "A mí también, viste que te dije que me pidieron que dijera...'".