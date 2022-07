El romance secreto de Oriana Junco y Antonio Gasalla: "No lo conté jamás"

La celebridad de redes habló de un romance al que nunca había hecho referencia en público. Oriana Junco y Antonio Gasalla tuvieron un fuerte amorío.

Oriana Junco dio a conocer un romance de su juventud que causó sorpresa, ya que nunca lo había contado en público. La celebridad de redes reveló que en sus comienzos en el medio del espectáculo estuvo con pareja con el actor y comediante Antonio Gasalla.

Junco estuvo como invitada en La Puta Ama, el ciclo que Florencia Peña conduce en América TV y, en medio de un descargo sobre cómo ingresó al medio artístico, soltó: "¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo".

"Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao", reveló la celebridad ante los ojos estupefactos de Florencia Peña, quien no esperaba que el capocómico sea la persona que Junco iba a nombrar. Y agregó: "Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo".

Oriana contó que su relación con Gasalla se dio tres años antes de que ella comenzara a gestionar las relaciones públicas del boliche Experiment. "En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa", concluyó la estrella de TV. La relacionista pública reveló que no cree que Gasalla se enoje porque ella dijera esto en público: "Él me ama".

La furia de Oriana Junco contra Ángel de Brito en Twitter

"Me parece a mí o el enano carroñero de Ángel esta cada día más puto, pero lo disimula. Qué vintage no poder demostrarte como te sentís, tristeza absoluta y decadencia", comenzó su descargo Junco contra el conductor de América TV sin motivo aparente. Y agregó: "Paren, me olvidaba de decir que del 13 lo echaron porque no rendía, es vintage tanta maldad ya", sobre el pase del ciclo conducido por De Brito de El Trece al canal de Daniel Vila, en un horario diferente.

Muchos de los comentarios al posteo de Junco defendieron al periodista. "Que envidiosa que estás amor... Te da bronca que se junte con Tinelli, Pampita y demás yerbas", "Derrapaste Oggi, derrapaste..." y "Pero si el otro día te defendía repitiendo que sos Oriana mientras otro insistía con Oggi" fueron algunos de ellos.