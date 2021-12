El repudiable comentario de Cinthia Fernández: "Peinado piquetero"

Cinthia Fernández derrapó de nuevo en LAM, por El Trece, e hizo una broma de muy mal gusta contra los piqueteros.

Acostumbrada a las frases desafortunadas y fuera de lugar, Cinthia Fernández derrapó otra vez en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece). La panelista del programa de televisión que conduce Ángel de Brito quiso hacer un chiste sobre el final de la emisión del lunes 27 de diciembre de 2021 y le salió realmente mal.

En el cierre de una nueva edición del ciclo que terminará el próximo 31 de diciembre, la ex Bailando por un Sueño (El Trece) demostró que tiene una obsesión con los piqueteros. Incluso, en reiteradas oportunidades en el pasado ya los insultó, los discriminó y los denigró. Y volvió a hacerlo ante la complicidad del presentador y de sus compañeras en el estudio.

Cinthia Fernández hizo otro chiste repudiable en LAM: "Peinado piquetero"

Cuando terminaba el programa de De Brito por El Trece, la panelista se fue al pasto otra vez. Todo comenzó cuando las ex "Angelitas" saludaron por video por el inminente desenlace del producto y una de las que lo hizo fue Andrea Bisso, quien contó una anécdota de cuando Cinthia Fernández le pidió el spray para el pelo porque estaba apurada. Entonces, la exesposa de Matías Defederico fue irónica y dijo al aire: "Ahora, por ejemplo, tengo el peinado piquetero. A veces me hago el peinado piquetero, que es cuando no tengo tiempo".

"¿Según el tránsito?", le preguntó Ángel, que no entendía muy bien la frase de ella. "Cuando tengo tiempo, me hago una colita y me pongo gel. Y ese día no traje el gel, entonces tenía como toda la peluca descontrolada y le saqué el spray. El primer día y ya le mangueé", le respondió Fernández.

La furia de Cinthia Fernández contra los piqueteros

Hace algunos días, "Cin" explotó por una marcha por la que no dejaban avanzar con el auto en la Ciudad de Buenos Aires y mostró su enojo a través de sus redes sociales. Allí se despachó con frases repudiables como "Se pueden ir a la re p...", "tengo ganas de matar gente" y "si no me reía, mataba gente".

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra los piqueteros en LAM, por El Trece.

E insitió: "¿No se quieren tomar vacaciones, muchachos, no tienen ganas? Ah no, cierto que no cobran. Sino no pueden comer, me olvidé de ese detalle... Estoy furiosa. La con... de la lora, no avanzamos hace tres horas, piquetes del or... No nos dejan pasar, tenemos que llegar a hacer LAM. La pu... madre que lo parióoooooo".

"Mirá cómo está la vagancia en este baile... Jajaja, ¿y el pase sanitario? Por Dios, no salimos más", estalló sin filtro. Y hasta se quejó de nuevo cuando resaltó "así, ¿no? Cinco horas... Mirá cómo se bajan todos los muchachos, sin el barbijo por supuesto, del bondi... Mirá cómo están ahí las criaturas, todo amontonado".

Para cerrar, siguió por esa senda y vociferó "mirá, la gente put... ¿Y después piden pase sanitario? ¡Caras de verg...!". "Miren lo que son estos muchachos, cobrando de la nuestra. ¡Miren cómo trabajan! Mirá, mirá cómo bancamos toda esta vagancia", completó.