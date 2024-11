El regreso más esperado: el mega éxito de Telefe que volverá a juntar a su elenco

El elenco de un programa de Telefe se reunió después de décadas.

El elenco de un famoso programa de Telefe que fue furor en los 90 y los 2000 se reunió y compartió un inesperado video en las redes sociales. Se trata de un programa que marcó la vida de niños, adolescentes, jóvenes y adultos y que contó con casi diez años de temporada.

Daniella Mastricchio, Santiago Stieben, Solange Verina, Sofia Recondo, Georgina Mollo, Jimena Piccolo y Diego Mesaglio son los actores que se reunieron para hacer un video que dejó entrever que se viene un proyecto de recrear el ciclo que los hizo famosos. El programa en cuestión es Chiquititas, el mega éxito de Cris Morena que marcó generaciones.

"Estamos listos para volver al hogar", pronunciaron los integrantes del elenco de Chiquititas en un video donde simularon enterarse de la noticia de este proyecto a través de un sobre con una invitación para que cada uno forme parte y todos dijeron que sí. La tira fue protagonizada por Romina Yan en un principio y luego hubo algunas ediciones en las que Romina Gaetani y Jorgelina Aruzzi fueron las protagonistas.

Flor Bertotti, sobre su conflicto legal con Cris Morena

Cuando Bertotti produjo Niní, Morena le inició acciones legales por plagio con respecto a Floricienta. "No llegó a juicio, después obviamente los medios levantan que fuimos a juicio, que perdí; se solucionó antes. Nosotros estábamos armando el teatro, había un montón de gente trabajando, ya estábamos encaminados para eso", comenzó su descargo al respecto Flor Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y agregó: "La verdad es que fue un momento incómodo. Fue duro, fue feo, fue triste que se dieran las cosas así. Me parece que se podría haber evitado y no era para llevarlo a ese lugar. Pero bueno, son los intereses de cada uno".

Elenco de Chiquititas

Flor Bertotti contó por qué no se hizo una tercera temporada de Floricienta

"El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar", reveló Bertotti en diálogo con Dante Gebel. Y sumó: "Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico, y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado".

La confesión de Peter Lanzani como el Cris Morena Day

"Mira yo no puedo cantar ni el arrorró, voy me siento un rato y nos divertimos pero no me expongas a eso", comentó Lanzani en diálogo con Migue Granados. Y agrego: "No es que no quería cantar, puedo cantar, pero me tengo que preparar para hacerlo y la verdad que estaba en otra. Todos cantaron en vivo, me quise salvar de los memes pero no me salvo nunca", en alusión al motivo por el que no sumó su voz a la de sus compañeros cuando entonaron hits de Casi Ángeles.