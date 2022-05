El regalo paranormal que recibió Jey Mammón antes de los Martín Fierro

El condutor reveló un detalle sobrenatural que percibió antes de ganar un Martín Fierro en la noche del domingo.

El conductor Jey Mammón festejó el haber ganado un Martín Fierro y se animó a develar en vivo un pequeño momento paranormal que atravesó con su padre muerto unas horas antes de la premiación.

Mammón fue galardonado como Premio Martín Fierro a Revelación por su labor en Los Mammones (América) y se mostró muy contento con la primera estatuilla de su carrera, al vencer a Darío Barassi y al dúo Mau y Ricky. El logro lo emocionó tanto que en sus agradecimientos terminó por contar un regalo sobrenatural que recibió de su padre, Roque.

"Gracias APTRA. Gracias a América, a Jotax, muchas gracias de corazón. Es mi primer Martín Fierro y estoy muy emocionado", comenzó el ganador al recibir su premio sobre el escenario. Y, continuó: "Es la primera vez que vengo a Martín Fierro y la veo a la Chiqui y a Susana. Hace 10 años estaba haciendo La Pelu con Flor de la V, y el año pasado me tocó esta oportunidad de conducir un programa de tele como Los Mammones".

El actual condutor de La Peña de Morfi (Telefe) también señaló que esa experiencia en América TV "fue hermosa" y quiso agradesercelo "a toda la gente" que lo acompañó". "Un beso a mi mamá, Ana María, y a mis sobrinos y a Roque, mi papá, que me regaló un 'panadero' en la puerta del hotel", señaló el presentador sobre la particular señal que lo identifica con su padre.

La historia de Jey Mammón con los panaderos o dientes de león

El conductor de Telefe reveló en diálogo con la actriz Cecilia Roth en el segmento Confesiones de Infobae cómo surgió su vínculo espiritual con los panaderos y dientes de león. "Yo me iba toda la temporada, diciembre, enero y febrero, a Mar del Plata con mi familia. Y como mi papá se iba y venía los fines de semana, me tiraba un panadero, y me decía: 'Tirame uno vos, que a mí también me va a llegar, y te lo traigo cuando vuelvo'. Y siempre me traía uno", comenzó el músico.

"Yo creía que era el mío, como creo hoy que cada vez que aparece un panadero es él. Me ha pasado en el estudio, arriba del piano, que tiene un significado muy fuerte, porque, ¿qué árbol hay en el estudio?", agregó Mammón sobre la constante aparición de esas flores en su vida tras el fallecimiento de su padre.