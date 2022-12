El reencuentro de Rodrigo de Paul y Camila Homs en un boliche: el video

Rodrigo de Paul y Camila Homs, la madre de sus hijos, volvieron a verse cara a cara en un boliche.

Camila Homs y Rodrigo de Paul se reencontraron en un boliche tras su escandalosa separación. Tras meses sin verse las caras, el destino volvió a cruzarlos en el lugar menos pensado.

Desde que la modelo y el futbolista de la Selección Argentina terminaron su relación, evitan verse las caras y apenas mantienen contacto para hablar sobre sus dos hijos en común. Ahora que ya pasó el Mundial Qatar 2022 y De Paul está en Buenos Aires, se reencontraron en un evento.

Resulta que Camila fue a Tequila con sus amigas, un boliche al que van varias celebridades. Para su sorpresa, también estaban Wanda Nara y L-Gante, quienes esa misma noche habían ido al recital de Tini Stoessel. Y de repente, Rodrigo de Paul entró por la puerta y se puso a bailar en la pista de baile, a tan pocos metros.

"Camila no tenía ni idea de que esto iba a pasar... ¿Quién aparece por la puerta? Rodrigo de Paul. No estaba armado, no estaba pensado. Cayó con el Bocha, uno de sus asesores, y con dos personas de seguridad. Ahí se produce el encuentro", contó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

En este sentido, la panelista detalló que Homs y De Paul "ni se saludaron" y que "se ignoraron toda la noche". "En un momento, Rodrigo se fue al medio de la pista para evitarla lo más posible. Ni se hablan. Hoy no hay diálogo entre ellos, está muy tensa la relación", aseguró. Por último, Berardi añadió un detalle: que De Paul ni siquiera quería que Camila estuviese presente en el Mundial Qatar. "Rodrigo no quiso que Camila vaya a Qatar, por eso no fue. Él le propuso llevar a los chicos y que ella se vuelva", cerró.

El pedido de Rodrigo de Paul que habría enfurecido a Camila Homs

Primero, se rumoreó que Camila Homs se había negado a viajar a Qatar y fue señalada como la culpable de que De Paul no haya compartido ese momento de su carrera junto a sus hijos. Más tarde, salió a la luz una nueva versión: que el futbolista no quería que Homs estuviera presente y que le habría pedido que enviara a los chicos en un avión con una niñera.

Al parecer, Camila se molestó mucho con esto, no solo porque se lo pidió a último momento, sino también porque su hijo más pequeño tiene apenas un año y no era prudente subirlos a un avión al cuidado de su niñera. "A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'", contó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

"Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila. El rapero de Camila también fue que la niñera tiene 22 años, pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final", añadió la panelista. Esto explicaría por qué Homs publicó en sus historias de Instagram fotos haciendo el gesto de "fuck you" junto a la frase: "Nada para decir. ¿Ustedes bien?".