El protagonista de Pasión de Gavilanes y una revelación inesperada sobre Darío Grandinetti

Mario Cimarro, uno de los protagonistas de la exitosa telenovela colombiana sostuvo que le gustaría trabajar en Argentina. El artista reveló su admiración por los actores nacionales y contó con cuáles desea compartir elenco.

Pasión de Gavilanes es recordada con una de las novelas más exitosas de la historia. La ficción colombiana llegó a la televisión argentina en 2005, cuando comenzó a emitirse en Telefe con picos de rating que superaron los 30 puntos. Pero la relación con nuestro país no termina allí, pues uno de los protagonistas es argentino y otro reveló que le encantaría volver a trabajar en estas latitudes.

Mario Cimarro, el actor interpreta al mayor de los hermanos reyes en la telenovela, ya tiene experiencia en producciones nacionales. Pues en 2000 fue una de las estrella de Amor Latino, una tira protagonizada por Diego Ramos que contó con la participación de dos históricos del género: Nicolás del Boca como director y Raúl Lecouna como creador.

"Claro que me veo muy feliz de regresar, tengo recuerdos entrañables y un agradecimiento infinito de haber estado expuesto a tanto talento delante y detrás de cámaras, pues marcó parte de mi formación. Recuerdo que con Del Boca comenzábamos a rodar en un set y los personajes continuaban la acción pasando a un segundo set y luego un tercero y así sucesivamente sin detenerse, esa experiencia no la había tenido nunca. De esa manera, quedaban grabadas de un tirón secuencias fenomenales. ¡Era genial!", recordó entusiasmado cuando le preguntaron si le gustaría volver a trabajar en Argentina.

Ante ese panorama, el galán reveló que actores nacionales sueña compartí elenco. "Desde (Dario) Grandinetti hasta (Ricardo) Darín. Con la generación del medio no hay pérdida con Argentina, sacan la cara por Latinoamérica. Hasta me imagino una peli donde la trama y la cinematografía no te dejan mover del asiento y de repente, aparece (Lionel) Messi", sostuvo, en diálogo con MDZ.

Cimarro viene de protagonizar Pasión de Gavilanes 2, que si bien no consiguió las cifras de su antecesora, con su llegada a la plataformas su suerte cambió: actualmente es la sexta "serie" más vista de Netflix en Argentina. Tal vez por ese motivo no está descartada la realización de una tercera entrega. "Me encantaría decirte que sé algo. Lo que todos queremos, que se retome como debió ser. Pero la verdad, no sé nada", indicó Cimarro al respecto.

Pasión de Gavilanes: la maldición que acecha al elenco

El reparto original de la aclamada novela colombiana lidia con una "maldición", ya que varios actores perdieron la vida trágicamente luego del éxito a nivel mundial que consiguió la producción. En total, ya son cinco los artistas que perdieron la vida: Liliana Lozano, Fernando Corredor, Herbert King, Julio del Mar y Sebastián Boscán.

Liliana Lozano Garzón fue encontrada muerta en una zona rural de Colombia junto al hermano de un famoso narcotraficante en 2009. De acuerdo a la información que trascendió, fueron brutalmente asesinados: baleados, torturados y amarrados de pies y manos. Algunas versiones locales indicaron que el crimen fue un ajuste de cuenta entre narcos.

Otro de los artistas fallecidos fue Fernando Corredor. El histórico actor colombiano murió el 24 de diciembre de 2016 luego de pasar cinco días la terapía intensiva de una clínica de Bogotá tras ser atropellado por una motocicleta. En sus más de 50 años de carrera participó en decenas de producciones como Escobar, patrón del mal, y Oye bonita.

La lista negra la completan Herbert King, Juilio del Mar y Sebastián Boscán con muertes menos traumáticas. King, que interpretó a uno de los villanos de la novela falleció los 55 años tras sufrir un infarto el 2 de agosto de 2018; Julio del Mar murió el 25 de agosto de 2019, a los 75 años, por las secuelas que quedaron luego de sufrir un ACV; y Boscán Tan solo a sus 41 años, Sebastián falleció en 2021, a los 41 años, por un cáncer de estómago contra el que luchó por un largo tiempo.