El problema económico que Paula Chaves expuso en Telefe: "Sin nada"

Paula Chaves decidió compartir en Telefe el problema de dinero que tuvo con su familia y causó conmoción en la TV argentina. Los detalles de lo que le pasó a la conductora y esposa de Pedro Alfonso.

Paula Chaves hizo un fuerte descargo en su visita a La Peña de Morfi, programa emitido por Telefe. En una fuerte charla con Jey Mammón, la conductora dio detalles del duro problema económico que tuvo en su vida y que la marcó para siempre.

La esposa de Pedro "Peter" Alfonso, con quien tiene tres hijos (Olivia, de 9 años; Baltazar, de 5 años; y Flipa, de 2 años), recordó los tiempos en los que tuvo inconvenientes de dinero, etapa sumamente diferente en la que se encuentra desde hace algunos años y a partir del reconocimiento que alcanzó en ShowMatch (El Trece).

"Ahora, como la adulta que soy, digo: ‘Menos mal que me pasó eso’, porque sino, talvez, mi cabeza sería otra cosa. Es muy importante saber el valor de las cosas que uno tiene, porque hay veces que no las tenemos. Yo no tuve nada, de verdad. Y por eso me gusta enseñárselo a mis hijas y mi hijo", manifestó la modelo y presentadora.

Según precisó, Paula Chaves sufrió mucho la crisis económica del 2001 junto a su familia, cuando tenía 15 años de edad: "Venía de un colegio en San Isidro, al que van mis hijos ahora; era de clase media y tenía un buen pasar económico. De un día para el otro, mi papá se fundió y nos quedamos sin nada".

Paula Chaves visitó La Peña de Morfi.

A raíz del conflicto de dinero, su familia se debió mudar: "Ahí fue cuando nos fuimos a vivir a Lobos". Y precisó: "Nos fuimos a una casa que nos prestó mi tía, a 100 kilómetros. Fue un golpe, lo peor. Perdí contacto con todos durante dos años: mis amigas de Buenos Aires y mis abuelitos, que vivían fuera. Me acuerdo que vivíamos con 20 pesos por día".

El problema de Paula Cháves con su hija Filipa

"Lactancias eternas...",escribió Chaves, a modo de introducción y en referencia a la situación que transita con su hija. Luego, se sinceró sobre lo que le ocurre en esta etapa de su vida: "Qué difícil es encontrar la coherencia entre querer amamantar hasta los 12 años jajajaja y querer dormir".

En tanto, la presentadora de TV confirmó que ya no buscará tener un nuevo hijo junto a Pedro Alfonso: "Se me hace difícil a veces sostener la lactancia y más sabiendo que Fili será la última...". Y marcó los motivos por los cuales extrañará amamantar a un hijo: "Se me mueven muchas cosas internas... el saber que ya no voy a tener más bebé, el querer que ella siga siendo bebé, el disfrutar cuando toma, pero a la vez no dar más cuando me demanda sin parar...".

"Es muy difícil, como la maternidad en sí... esas contradicciones que se me presentan a diario... amarlos y querer disfrutarlos 24x7... y el querer que se hagan las 20.30 para que estén todos dormidos y la casa en silencio...", añadió Paula, quien en la publicación subió una foto amamantando a Filipa.

La mujer de 37 años se mostró agradecida por los mensajes de aliento que recibe de sus seguidores y por el apoyo de las personas de su entorno: "Me gusta compartir mi experiencia con ustedes porque me hace muy bien leerlas". Gracias a mi red de mujeres Hermosas que me sostiene y en especial a @romilopezlactancia y @danilactancia por escucharme siempre".