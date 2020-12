El periodista deportivo Sebastián Vignolo se encontraba en vivo por ESPN cuando comenzaron a verse las primeras imágenes del banderazo que realizaron los hinchas de River con motivo de celebrar los dos años de la final ganada ante Boca, por la Copa Libertadores de 2018, en Madrid. "Estamos viendo una locura desde acá, eh", expresó el "Pollo" sorprendido por la convocatoria y claramente preocupado por los posibles contagios en medio de la pandemia por coronavirus.

Ante esto, el cronista Gustavo Yarroch, presente en el Obelisco, expresó: "Esto se ha desbordado por completo, se ha desmadrado, se ha desnaturalizado el espíritu de esta caravana. Como ustedes contaron esto tenía que ser en autos, en motos y en bicicleta. Hay no menos de 8 mil o 10 mil personas que vienen avanzando desde todos los lugares. Del otro lado del Obelisco, hay muchísima gente que veo venir a pie por Diagonal Sur, Diagonal Norte, Calle Corrientes". Y agregó: "Hablaba con gente de la Policía que esperaban alrededor de 70 mil personas y me dicen que creen que esto se va a parecer al evento de 2012, cuando 150 mil personas recorrieron la Ciudad".

Sobre la inmensa caravana, la periodista Morena Beltrán también mostró su preocupación por la situación y consultó: "¿Sabés si tuvieron en mente sacar algún comunicado? ¿Poner algún mensaje desde la institución?". El cronista dejó en claro: "No es una convocatoria oficial esto, fue por así decirlo una convocatoria espontánea de grupos de hinchas de River, el club no quiso participar". Y la periodista agregó: "Se sabía esto. Pero un comunicado no es avalar que va a pasar esto, es anticiparse a lo que puede suceder de manera responsable".

El momento

El conductor, claramente interesado en lo que ocurría sobre la Av. 9 de Julio, manifestó: "Mucha gente está muy preocupada con lo que está viendo. Muy preocupada". Ante esto, Yarroch volvió a aclarar que River no avaló esa concentración de gente pero aclaró que "fue imposible de frenar". A su vez contó que muchos hinchas de River pretendían que se abran las puertas del Monumental pero el club dijo que no se puede por las refacciones. "Hay preocupación, me escriben dirigentes, me dicen que es imposible que abran las puertas", aclaró. Y el Pollo Vignolo sentenció entre risas: "Lo único que falta es que entren al estadio y empiecen a caminar por los escombros. No, que no abran nada, ¿qué van a abrir? Qué locura".

Tanto Vignolo como Beltrán fueron tendencia en Twitter, donde muchos hinchas del Millonario comenzaron a criticar los comentarios realizados en la segunda edición de ESPN F90. "Se les re nota la camiseta, tres hipócritas de mi*rda", publicó un usuario comparando las reacciones del conductor durante el velorio de Maradona y el banderazo de River. Mientras que otro, se sumó: "Vignolo se acordó de la pandemia durante los festejos de River. En el velorio de Maradona no dijo nada, tampoco criticó a los dirigentes y exjugador de Boca que visitaron (sin barbijo ni respetando la distancia) a Dani Alves y Gabigol. Como te duele, Pollo...".

En la misma línea, el usuario Ale Bertini agregó: "Pollo Vignolo indignado con la gente de River. Y seguro también con Pratto, Juanfer y Pity Martinez. Y con Gallardo obvio. Quedaron destrozados para siempre". Y un último, sentenció: "Vignolo, ¿recién ahora te acordás de la pandemia? Hace unos días estabas mudo y decías 'hoy no hay pandemia'. Seamos justos y si vas a criticar que sea todo por igual, que no se te note tanto lo bostero".

Algunos mensajes: