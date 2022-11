El Pollo Álvarez preocupó a todos desde Qatar: fue detenido y denunció censura

El conductor de Nosotros A La Mañana que se encuentra cubriendo el Mundial Qatar 2022, fue detenido en la vía pública. Los motivos y su descargo en El Trece.

Joaquín "El Pollo" Álvarez fue sorprendido en la cobertura del Mundial Qatar 2022 por autoridades locales y fue detenido tanto él como sus compañeros. Horas más tarde, salió al aire en Nosotros A La Mañana, programa del cual es conductor pero que ahora lo reemplaza Nicolás Magaldi, para contar detalles de lo sucedido.

"Insólito lo que nos pasó recién. Estoy bien, gracias por los mensajes. En las afueras de donde nos acabamos de ir no había absolutamente nada", describió el periodista. El mal momento ocurrió, según lo relatado por "El Pollo", porque no les permitían grabar en la zona donde estaban por ser de ámbito privado.

"No sabemos bien quién era el que nos detuvo porque no nos dijo, después vinieron dos personas más, la verdad que da miedo por lo que uno escucha, por lo que uno vio. Yo dije 'voy preso'", reflexionó. Allí fue cuando sostuvo que tenían todos los permisos para estar en ese lugar: "Esta acreditación es la acreditación FIFA. Vinimos temprano con la producción, otra persona nos dio el ok para ingresar a las casas, mostrar a la gente, ir a los supermercados, que es lo que queríamos".

El conductor indicó que les hablaron "de muy mala manera" y dijo que intentó explicarle los motivos de la grabación. "Era un mensaje positivo, era algo lindo, estábamos haciendo color y nos dijo 'no, se tienen que ir'", manifestó, mientras reveló que hasta les quisieron sacar todos los equipos.

El calvario que vive El Chapu Martínez en el Mundial Qatar 2022

"El Chapu" Martínez realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales tras haber pasado un mal momento en el debut de Argentina frente a Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022. El influencer recibió una catarata de insultos y hasta se reveló que amenazaron a él y a su familia.

El artífice del video "traeme la copa, Messi" viralizado en el Mundial Brasil 2014, volvió al ruedo y está en Qatar como creador de contenido. Lejos de pasar una buena estadía, en la jornada del martes 22 de noviembre varios de sus colegas demostraron su apoyo y repudiaron los hechos sucedidos.

"Después el pibe se suicida y lloran todos… Después el jugador se retira y lloran todos", expresó Martín "Coscu" Pérez Disalvo, el reconocido streamer, quien en su cuenta de Twitter publicó varios mensajes a modo de reflexión, además de una conversación privada con Grego Roselló. "El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo", agregó.

Si bien el último posteo del "Chapu" cuenta con varios comentarios apoyándolo, lo ocurrido post derrota de Argentina por 2 a 1 frente a Arabia Saudita indica lo contrario. Sufrió amenazas hacia él y su familia, incluido su hijo, que tiene casi diez años de edad.