El Pollo Álvarez dijo lo que todos piensan de El Trece: "No puedo mentir"

El conductor de El Trece reveló la verdad sobre la continuidad de su programa. El "Pollo" Álvarez se pronunció sobre los rumores del final de Nosotros a la Mañana.

Joaquín "El Pollo" Álvarez enfrentó los rumores de despedida de Nosotros a la Mañana por problemas de rating y no dejó dudas al respecto. El conductor de El Trece reconoció que con la llegada de Gran Hermano la situación se puso difícil para su ciclo.

"Leí el tweet de Ángel, y también otras cuentas que han publicado. Es cierto que no estamos en el mejor momento, desde que empezó Gran Hermano se nos complicó muchísimo el número. A esa fecha la leí, yo no la tengo confirmada, sé que hay que mejorar porque se pide otro número", comenzó su descargo el periodista de El Trece, donde es consciente de que el rating es cada vez más bajo en su disputa con Telefe. Y sumó: "La confirmación no la tengo del parte del canal y tampoco hay un comunicado oficial. Que se habla, que está el rumor, que estamos mal lo sé, no te lo puedo mentir, pero no tengo la confirmación exacta. Entiendo que en estos días sé dirán cosas o no".

Álvarez recordó que conduce ese programa desde hace tres años y medio y agregó: "No puedo decir la palabra 'termina' porque fuimos y volvimos millones de veces. Pasó lo mismo cuando estaba Doman. Cuando esté la confirmación y el canal lo anuncie, nos despediremos con mucho cariño".

"Es un programa que yo amo, no puedo ser objetivo con el programa que yo amo con toda mi alma, no solo porque me gusta hacerlo sino porque me dio mucho en lo personal. Es un programa que se la banca. Será lo que tenga que ser, los números no son lo que se piden, ni lo que nosotros queremos. Ojalá lo podamos dar vuelta", concluyó el comunicador.

El Pollo Álvarez deschavó a Sofía Zámolo en pleno vivo de Nosotros a la Mañana

La modelo se sumó al panel del ciclo matutino de El Trece hace poco tiempo y, para sentir pertenencia al grupo de trabajo, hizo una búsqueda en Google que el periodista descubrió y la expuso ante todos sin tapujos. Todo el equipo de Nosotros a la Mañana se encontraba cantando la canción 'Cinco Minutos y Nada Más', un clásico de la cumbia, cuando Álvarez vio lo que Zámalo estaba leyendo en la pantalla de su celular. "Sofía Zámolo, mientras todos estábamos gritando y pensando en el sábado, el domingo, el feriado... la letra de 5 Minutos y Nada Más", soltó y así dio a conocer que la panelista no se sabía la letra de la canción.