El picante reencuentro entre Susana Roccasalvo y Carlos Monti: "Te quiero hacer feliz como antes"

Susana Roccasalvo y Carlos Monti, excolegas de conducción en Rumores del Espectáculo, volvieron a encontrarse y filmaron un divertido video.

Susana Roccasalvo volvió a encontrarse con Carlos Monti, quien fue su compañero de conducción en el programa Rumores del Espectáculo desde 1997 hasta 2003, y volvieron a hacer el “trencito” que tanto les divertía a sus televidentes para rememorar aquellos viejos tiempos.

El momento se volvió viral en las redes sociales y despertó muchos recuerdos entre los fieles seguidores del ciclo televisivo. Este reencuentro se dio el pasado miércoles 2 de marzo en los camarines del programa Nosotros a la Mañana, transmitido por El Trece.

Fue el periodista Ariel Wolman quien hizo de camarógrafo y compartió videos y fotos del divertido momento en sus redes sociales. Mientras Susana estaba en el camarín preparándose, Monti se le apareció de sorpresa para visitarla. Lo primero que ella hizo al verlo fue hacerle chistes por ser hincha de River. “¡Lo voy a matar! ¡Hablando mal de Boca!”, expresó Roccasalvo.

“Bueno, ¿cómo es este reencuentro?”, se le escucha decir a Wolman de fondo. “Hagamos el trencito, te quiero hacer un poquito feliz como antes”, le propuso Susana a Monti, a lo que él le responde, entre risas: “Te hice feliz muchos años”. Muy divertida con la situación, Susana le pidió al camarógrafo: “¡Mostrá la parte de mi pelvis donde está, eh!”.

La pelea entre Ángel de Brito y Susana Rocasalvo

Susana Roccasalvo y Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), estuvieron tan enfrentados que incluso hubo un juicio en el medio. Todo comenzó cuando Susana lo denunció por haberla nombrado en su programa para hablar sobre ella de una manera despectiva.

Resulta que De Brito había dicho en LAM: “Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo, toda la vida, me quedo con Canosa, porque Roccasalvo es una porquería”. Inmediatamente, Susana inició acciones legales porque pusieron su nombre y su imagen en un graph.

“Llamé a mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada... Si yo hago un compilado de las agresiones de Ángel de Brito tendría que comenzar en 2013, en Intratables (América). Ahí mismo, me largó al aire que yo era una vieja. Yo me fui ese día a los insultos”, agregó la conductora.

Al anunciar estas medidas legales, Roccasalvo destacó: “Se me nombró mientras hablaban de dos conductores de América. Así, de la nada, apareció mi nombre descalificándome como persona y periodista. Obviamente inicié una querella penal contra el señor Ángel de Brito, con el patrocinio del doctor (Juan Manuel) Dragani”. Sin embargo, finalmente De Brito ganó el juicio.