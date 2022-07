El picante mensaje de Rodrigo Lussich a La China Suárez: "Andá a terapia"

Rodrigo Lussich le dejó un mensaje muy filoso a "La China" Suárez en Socios del espectáculo.

Rodrigo Lussich le mandó un durísimo mensaje a Eugenia "La China" Suárez en la emisión del pasado lunes de Socios del espectáculo. "Andá a terapia para hablar de vos", le recomendó muy picante el conductor del ciclo de El Trece a la actriz y cantante, que recientemente estrenó su segunda canción.

Desde que el Wandagate llenó los portales y programas de espectáculos, "La China" Suárez mantiene feroces discusiones con los mismos. Lejos de olvidarse de aquel escándalo, la actriz estrenó recientemente "Lo que dicen de mí", su segunda canción en su nueva carrera como solista, donde habla de la cuestión. "La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo. No me acuerdo, pero estaba triste y ahí nace esta canción", contó recientemente "La China".

Mientras escuchaban el nuevo tema de Suárez, Rodrigo Lussich aprovechó para disparar muy picante contra la actriz, que fue muy crítica de Socios del espectáculo y sus integrantes. "China, nos encanta que seas cantante, pero empezá a cantarle a la vida", empezó filoso el conductor. Pero eso no fue todo, porque agregó: "Andá a terapia para hablar de vos. Porque nos cuenta su vida".

"Da una conferencia de prensa, en todo caso, si querés hablar de tu vida, ¡pero cantale a algo! Ella hizo catarsis por lo que pasó con Icardi", concluyó el conductor de Socios del espectáculo como sugerencia para la nueva cantante. De esta forma, Rodrigo Lussich volvió a dejar en claro que no es fanático de la nueva faceta musical de "La China".

"La China" Suárez sobre su nueva propuesta artística

"Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi (Celli) me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar", comentó la actriz en diálogo con Infobae hace algunas semanas. Y agregó: "Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos".

La celebridad hizo una colaboración musical con Santi Celli hace algunos meses y también contó cómo se sintió al respecto: "Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá que hay música de la que se quedó afuera".