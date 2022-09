El picante mensaje de Juana Viale a Mirtha Legrand en El Trece: "Mi programa"

Juana Viale lanzó un fuerte mensaje contra Mirtha Legrand en su vuelta a la pantalla de El Trece. Qué fue lo que dijo la conductora en su primer programa al frente de "Almorzando con Juana".

Juana Viale protagonizó un fuerte momento en su primer programa en El Trece, donde debutó con Almorzando con Juana. En plena transmisión, la conductora lanzó un picante comentario contra su abuela, Mirtha Legrand, que en la noche del sábado volvió a la TV.

Durante la transmisión del pasado domingo al mediodía, "Juanita" fue recibida con aplausos. Y antes de presentar a Guillermo Coppola, Rolando Barbano, El Polaco y Carolina "Pampita" Ardohain, se dirigió a los televidentes y comentó: "Bienvenidos a mi primer programa". Es que, según lo que resolvió junto a la producción, se encargará de conducir el ciclo que solía llevar adelante Mirtha, quien por el momento sólo hará La Noche de Mirtha los sábados por la noche.

"Me dijeron que diga todo lo que está pasando", aclaró la presentadora de 40 años, quien comenzó a ventilar detalles de lo que pasaba detrás de cámara. Luego, dirigiéndose a su hermano Nacho Viale -productor del programa-, le envió una advertencia a su abuela: "Yo pongo la cara, pero mi equipo me contuvo. Gracias a mi hermano". Y resaltó: "Me encanta ahora porque es mi programa".

Juana Viale, en su primer programa al frente de Almorzando con Juana, por El Trece.

Sin embargo, y finalmente, Juana Viale le agradeció a Mirtha por cederle su lugar como eterna conductora de los almuerzos por El Trece. "Y por supuesto agradezco a mi abuela, que me cedió su trono, gracias, fue un placer haber estado en los dos ciclos", expresó.

Juana Viale apuntó contra la producción de El Trece

"Buenas, buenas. Primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana Viale. Bienvenidos a todos del otro lado, soy un nervio andante", comenzó la emisión la hija de Marcela Tinayre, llena de euforia. El discurso inicial de la actriz continuó con un palito para su producción.

Viale se pronunció sobre los preparativos del programa estreno de su ciclo y enunció: "Todo lo que tenía que salir mal, salió mal". A pesar de ese dardo, Juana continuó en alusión a su felicidad por este nuevo proyecto en su carrera: "Me siento una reina, estoy feliz. Muchas gracias por acompañarme de otro lado de la pantalla".

La hermana de Ignacio "Nacho" Viale minutos más tarde fulminó una vez más a los miembros del equipo de su programa, cuando no reaccionaron ante un comentario. "Qué vuelta, qué regreso el de anoche", soltó Viale en alusión al estreno del programa de su abuela, quien volvió a la televisión después de más de dos años. Ante la no acotación de ninguno de sus compañeros, Juana se mostró algo enojada e ironizó: "Nadie dice nada. No pasa nada".