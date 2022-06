El peor momento de una figura de El Trece: "Terminó con clavos en el cuerpo"

Dramática situación de una de las máximas figuras de El Trece. Cristina del Valle y el relato del accidente de su nieto, quien sufrió un accidente y se salvó de milagro.

El Trece la vio brillar en diferentes programas que fueron vistos por muchísimas personas. Hoy decidió contar un dramático momento familiar en el cual una persona terminó con "clavos en el cuerpo". Cristina del Valle reveló el peor momento que vivió tras el accidente vial de su nieto.

"A mi nieto le pasó algo parecido a lo de El Noba, sufrió un accidente tremendo con su moto hace tres años. Por suerte llevaba el casco puesto, sino otra hubiese sido la historia. Lucas tiene 25 años pero cuando sufrió el accidente tenía 22, estaba con su moto detenido en un semáforo pero de repente una señora con su auto no pudo parar, lo chocó con todo y lo mandó a parar abajo de un camión", contó Cristina del Valle en AM450.

La actriz, quien fue protagonista de varios éxitos de cine y televisión como Diablito de barrio, Matrimonios y El Groncho, también narró: "La moto lo tiró contra el cordón, perdió la dentadura completa y en vez de ponerle una prótesis de cadera por su edad tuvieron que operarlo y ponerle un clavo de titanio que va desde la cadera hasta la rodilla".

Remarcando que su nieto vivió un accidente similar al de "El Noba", Cristina del Valle aseguró que a su familiar lo salvó el casco y que hoy hace una vida normal. De todos modos, aclaró: "Pero tiene mucho titanio en el cuerpo y hasta perdió el baso. El problema con las motos es que si no llevás el casco puesto, la cabeza es el paragolpes. Lucas hoy trabaja en una empresa americana y es hijo de Patricio, mi hijo mayor. Ellos vivieron mucho tiempo en Estados Unidos y como su lengua base fue el inglés, lo habla a la perfección".

La hermana de El Noba desmintió su muerte

El Noba continúa luchando por su vida. Durante la tarde el jueves 2 de junio se anunció su muerte en la televisión pero rápidamente su hermana salió a desmentirlo en Instagram.

De forma tajante, Martina Segovia anunció: "Mi hermano está bien. Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas. Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien".