El peor momento de José María Muscari: "No va a estar"

El dramaturgo José María Muscari rompió el silencio luego de las escandalosas acusaciones de plagio en su nueva obra de teatro.

El director teatral y dramaturgo José María Muscari no está atravesando su mejor momento tras el reciente escándalo por un supuesto plagio en su nueva obra, que también se llama Plagio. Luego de cruces furiosos con Martín Seefeld y Nazareno Casero, actores que se bajaron del proyecto, Muscari rompió el silencio y habló del estado en el que se encuentra la polémica puesta.

Tras darse a conocer en el magazine A la Tarde (América TV) que su obra Plagio era una copia fiel de la película de Netflix Malcolm & Marie y del enojo que esto provocó en Martín Seefeld, uno de los protagonistas, Muscari habló en dicho programa y remarcó: "La agenda del espectáculo cambió. Él no va a estar. Sí, personalmente, te puedo decir que yo no estoy peleado con Martín (...) La obra se estrena el 20 de mayo en el Teatro Regina. Es verdad que hubo un cambio de timón en el medio que hizo que determinadas cosas cambiaran porque el espectáculo se retrasó".

"Plagio es una obra que yo escribí para una pareja de mujeres, que son Inés Estévez y Malena Solda, y luego transformé el texto en una versión de hombres, con la pareja de Martín Seefeld y Nazareno Casero", había remarcado tiempo atrás Muscari en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine). Otro de los que se bajó de la producción fue Nazareno Casero, quien expresó: "No estaban dadas las condiciones para hacerlo de la manera en la que había que hacerlo y las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas".

Cronistas del programa de Karina Mazzocco también consultaron a la actriz Esther Goris, quien se mostró categórica y aunque sigue ligada a la obra, reconoció: "Es una obra llamada Plagio que no tiene nada que ver con la obra que estábamos ensayando (...) Mientras vengan a verla va a estar todo bien".

Qué le dijo Martín Seefeld a Muscari: "Pedí perdón"

"Seefeld le dijo que si realmente esto es así que le pida perdón al resto (...) Seefeld está enojado porque al ser miembro de SAGAI, que defiende a los actores y a los autores, no puede participar de una obra donde no está aclarado de antemano si tenés los derechos o no los tenés. Es un plagio. 'Defendiendo los derechos de los actores, no puedo estar del otro lado', dijo", precisó la periodista Débora D'amato informando el enojo que la falta de Muscari provocó en el actor de Los Simuladores.