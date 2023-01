El Pelado Trebucq se cruzó feo con el BiciBandido al aire de A24: "Romperte la cabeza a trompadas"

Tenso momento al aire de A24 entre el Pelado Trebucq y el BiciBandido. Éste último se hizo viral en los últimos días por sus videos agrediendo automóviles que infringen las normas de tránsito.

El "BiciBandido" se hizo viral en los últimos días por conocerse videos en donde agrede a los automóviles que infringen las normas de tránsito dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es por esta situación que fue entrevistado por diferentes programas, entre ellos el de Esteban "El Pelado" Trebucq de A24. Allí se vivió un tenso momento en donde el conductor dejó sin palabras al ciclista: "Habilitado a romperte la cabeza".

"Hay gente que está diciendo 'sos el primero en aplicar la violencia'. Yo creo que no, a toda acción corresponde una reacción", exclamó Cristian (alias "El BiciBandido"). En ese momento, Esteban Trebucq lo cruzó y le argumentó las razones por las cuales no estaba en lo cierto.

"El Código Penal no dice eso. Imaginate si vos te vas de acá y me afanás el celular, ¿yo estoy habilitado a romperte la cabeza a trompadas y llevar un velador? De verdad, ¿estoy habilitado? No, estoy legitimado a utilizar la fuerza necesaria para recuperar la cosa robada. Pero yo te rompo la bicicleta, ¿vos estás habilitado a romperme el auto a trompadas?", continuó "El Pelado". Sorprendido por la argumentación, "El BiciBandido" terminó por darle la razón al periodista.

El Pelado Trebucq contó la verdad de su salida de Crónica

Esteban Trebucq fue una de las grandes figuras que tuvo Crónica TV en los últimos años. Hace algunas semanas se despidió del canal de las "placas rojas", ya que un nuevo destino lo esperaba. Y en diálogo con Primicias Ya, "El Pelado" reveló la razón de su adiós al medio en donde trabajó durante mucho tiempo.

"Hace cinco meses que vengo hablando con A24 y América. La llegada de Rolando Graña como gerente de noticias aceleró todo. Después de pensarlo, tomé la decisión. No fue fácil, pero este es un desafío inmenso", aseguró Trebucq, quien debutó en A24 como conductor de La cruel verdad.

Contando cómo sería su programa en A24, Trebucq reveló: "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados".