El Pelado López se disculpó con Florencia de la V: "Muy cancherito"

El "Pelado" Guillermo López le pidió perdón a Florencia de la V por el trato hacia ella en el viejo CQC (Caiga Quien Caiga). "Decíamos cosas que no estaban bien", admitió.

Guillermo "Pelado" López se sinceró en vivo con Florencia de la V por el maltrato hacia ella que efectuó en los viejos tiempos de CQC (Caiga Quien Caiga). El conductor de América TV se enfrentó cara a cara con la panelista.

“Tuvimos una vez una situación en una nota... Reconozco que nosotros cumplíamos un rol en el que a veces hacíamos preguntas que incomodaban”, recordó el periodista en A la tarde, por América TV. El conductor de Santo Sábado (América) fue aún más allá con su pedido de perdón hacia la actriz, comediante y vedette: “Aprovecho para decirle a Flor que ha tenido una paciencia... Porque decíamos cosas que hoy, a la distancia, no estaban bien en ese momento”.

“La vorágine del laburo y todo... Bueno, a todos nos ha pasado que en los últimos diez años y, por suerte, hemos mejorado. Y vas viendo cosas y decís ‘¡no, esto es una barbaridad!´”, profundizó el "Pelado" López con relación a Flor de la V, con ambos presentes en el estudio durante A la Tarde, el ciclo que lidera Karina Mazzocco.

A su vez, ella respondió: “Mi marido (Pablo Goycochea) lo fue a buscar varias veces, no es que está pidiendo disculpas. Porque, a pesar de lo que está diciendo, lo de los diez años y de que era otra televisión, al margen de eso, yo tengo una familia, un esposo... Y había cosas que trascendían la época o trascendían el respeto que le podías tener a cualquier persona”.

“Nobleza obliga: estaban mal”, acotó López. Y agregó: “Inclusive lo de tu marido... Justo esa vez que me vino a buscar, no había ninguna mala intención. Fue por un zócalo en un programa que yo hacía y me dijeron ‘el marido de Flor te vino a buscar’. Entonces, yo lo llamé por teléfono y le dije ‘mirá, hay un mal entendido’”.

Con relación a su discriminación hacia Flor de la V por su condición sexual, el "Pelado" López siguió con la fuerte autocrítica: “En ese momento tenía una actitud y un rol muy de cancherito. Y la gente a veces piensa que vos sos así y andás por la vida así”.

El Pelado López le pidió perdón en vivo a Flor de la V.

Para cerrar el tema, el invitado aseveró: “Reconozco que había situaciones que podían molestar. En ese momento fue producto del laburo... A veces uno hace un comentario en función del trabajo y después ves que rebota mucho más o que al otro le molesta mucho más”.