El Pelado López, furioso con La Voz Argentina: "Me pone nervioso"

Guillermo "El Pelado" López lanzó duros dardos contra los miembros del jurado de La Voz Argentina, integrado por Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti. A qué se debe su descargo contra el programa de Telefe.

La Voz Argentina es el programa del momento en la televisión argentina. A la espera de que lancen una nueva temporada de Bake Off Argentina, el mundo del espectáculo habla de lo que sucede con los miembros del jurado integrado por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Luego de que se produjeran diferentes situaciones incómodas, que derivaron en conflictos, Guillermo "El Pelado" López lanzó una dura crítica contra los integrantes del famoso reality.

Teniendo en cuenta que La Voz Argentina es un ciclo que suele emitirse en diferentes partes del mundo, el conductor de América TV hizo una cruda comparación: "La Voz es un programa que, a nivel mundial un éxito. En todos los lugares va muy bien y no hay problemas, pero cuando llega a la Argentina... tiene que haber despelote".

Tras acusar al ciclo emitido por Telefe de querer generar polémica y escándalo en cada programa emitido: "Entre que ya estábamos con quilombo de cuál era Mau y cuál Ricky, ahora el programa se argentinizó y hay barro por todos lados". Y agregó: "¡Así somos! Siempre encontramos algo con qué diferenciarnos que es el despelote".

Marley y los miembros del jurado de La Voz Argentina.

"El Pelado" López destruyó a los jurados de La Voz Argentina

El conductor se refirió a la gran cantidad de veces que los miembros del jurado de La Voz Argentina ofrecieron una devolución tan contradictoria como insólita: en varias oportunidades, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti se mostraron a gusto con las interprataciones de los participantes, pero no los aprobaron: "A mí me ponía nervioso cuando decían ‘¡Tenés una voz hermosa! Pero no me di vuelta porque me quedé escuchando como cantabas’".

"Además, vale aclarar que el otro día, los hijos de Montaner ¡No conocían la canción 'Bailar pegados es Bailar' ¿Cómo que no la conocen?", añadió "El Pelado" López, a modo de crítica contra Mau y Ricky.

Ricardo Montaner y Mau y Ricky se enojaron con la producción de La Voz Argentina

En los últimos meses, y teniendo en cuenta que La Voz Argentina se graba en diferentes tandas, los Montaner anduvieron viajando para poder reencontrarse con sus seres queridos y pasar tiempo libre. Sin embargo, y luego de que llegaran nuevamente a la Argentina para seguir con las grabaciones, debieron cumplir con el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Los integrantes de La Voz Argentina.

Debido a las demoras, los tiempos se acortaron en el reality, por lo que la producción les exigió a Ricardo Montaner y Mau y Ricky que estén presentes este fin de semana para acelerar con las grabaciones. En La Pavada, sección de Crónica TV, dieron detalles de lo ocurrido: "Lindo el humor de los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky, cuando les avisaron que tendrán que grabar el reality 'La Voz Argentina' el sábado y domingo próximo".

En tanto, en el programa de chimentos, aseguraron que la familia Montaner optó por invitar a sus seres queridos a la Argentina para poder estar cerca en esta última etapa de grabación de La Voz: "Y encima se van a tener que aguantar un mes sin moverse, de manera que están llamando a sus respectivas parejas, Marlene, la mayor, y Sara Escobar, para que vengan".