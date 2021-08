Florencia de la V explotó contra Vanucci en vivo: “No le creo nada”

La vedette se sinceró sobre su descreimiento ante el pedido de disculpas de la modelo por la apología a la caza de animales en extinción.

Florencia de la V fue lapidaria con Victoria Vanucci tras sus disculpas por la apología a la caza de animales en peligro de extinción que hizo hace algunos años, cuando estaba casada con el empresario Matías Garfunkel. La diva dio a entender que conoce la personalidad de la modelo y para ella esto solo se trataría de una estrategia de prensa.

“Aprendí de mis errores. Soy más que una foto. El incidente fue hace 12 años y mi depresión comenzó antes del escándalo. Desde entonces. sufro de pánico social y ataques de pánico constantes”, expresó en una reciente entrevista la ex Electro Star y así evidenció su supuesto arrepentimiento respecto de las fotos donde vanagloriaba el asesinato de animales, donde se la vio junto al cadáver de un león que ella y su pareja habían liquidado.

Por su parte, Florencia de la V no pudo esconder su descreimiento ante las declaraciones de Vanucci y, en A la Tarde, lanzó algunas chicanas hacia la modelo. “¿No se llamaba Miriam? ¿Ahora se volvió a cambiar el nombre? Ah, era por la conversión al judaísmo, ahora es Victoria nuevamente”, expresó la esposa de Pablo Goycochea y, de esa manera, burló a la celebridad de redes.

“Yo la conozco muchísimo, trabajé mucho con Victoria Vanucci. Yo por lo general no le creo mucho, porque la conozco. No le creo nada porque ella siempre fue como muy fantasma. Nosotras le decíamos Fantasma, imagínate”, continuó de la V en alusión a la poca credibilidad que tiene Vanucci para ella, quien la conoce desde hace muchos años. Y agregó: “Pero está bueno que quiera lavar su alma con eso que había hecho. Simplemente haberla acompañado, porque me parece que como esposa de esta persona que tiene mucho que desear. Creo que le podría haber dicho ‘¿te parece andar matando leones?’ Después subió la foto”.

Flor de la V recordó conflictos de Vanucci en el pasado

Por último, la ex conductora de La Pelu reafirmó su postura y arremetió: “Dudo que sea genuina esta decisión de querer lavar su alma. Analicen esto. Venía de casarse con el Ogro Fabbiani, de la cantina, la olla de la suegra. Del fuck you a Amalia Granata”, lanzó y concluyó: “Y después pasa a este señor, que supuestamente le mostró un mundo cinco estrellas de millonario, que la lleva en aviones privados, de habanos, y la sumerge en eso. Dijo ‘¿ah, la gente bien mata animales?’ Y se metió en ese personaje”.