El Paz Martínez lanzó un fulminante comentario para Arjona: "No me termina de cerrar"

El destacado compositor argentino se sometió al cuestionario de Jey Mammón y disparó contra el cantante de Señora de las cuatro décadas.

Paz Martínez visitó este lunes Los Mammones (América TV), el magazine de Jey Mammón en dónde se animó a opinar sobre el trabajo de Ricardo Arjona, dedicándole una fulminante sentencia, sin pelos en la lengua. "No me termina de cerrar", disparó.

En la sección de preguntas y respuestas por "sí" o "no", Jey Mammón le consultó a Martínez sobre el cantante de Ella y él y Señora de las cuatro décadas, entre otros hits. "¿Te gustan los temas de Ricardo Arjona? Qué pregunta que me interesa mucho la respuesta", lanzó Jey muy picante.

Aunque levantó el cartel del "sí" y Silvina Escudero se lo festejó con un apresurado "¿viste, viste que sí?", el compositor dio su punto de vista y terminó embarrando su respuesta con un comentario poco agradable para su colega. "Algunos sí. Me gusta la idea de la canción", remató el compositor de Prohibido nuestro amor.

"Lo mató", aseguró el animador entre risas y el invitado completó la frase: "Pero no me termina de cerrar". Luego, hizo una salvedad: "Mi opinión no vale, no sirve, porque soy un profesional de escribir canciones, entonces sé que se le puede entrar de otra manera a la historia. Igual, lo valoro porque es un artista grande".

La divertida confesión de Paz Martínez

El popular cantante no es un receptor común y corriente, sino que su agudeza y sensibilidad le permite ver demasiados defectos en los temas que escucha, algo que lo tiene totalmente obsesionado. "Ya que hablás de esto, ¿es verdad que analizás tanto las canciones que tu mujer dejó de escuchar música antes de ir a dormir porque no se podían dormir?", quiso saber el comediante.

"No hay manera, si yo escucho música no me puedo dormir", admitió el famoso artista sobre hasta dónde llega su amor por su profesión. "¿Las estás analizando todo el tiempo?", quiso saber Mammón y él comentó: "Claro, estoy pensando: '¿Y por qué no fue acá? ¿no moduló para acá?', ' si hizo la séptima por qué no fue para acá'". ¡Qué horror!