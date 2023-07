El particular motivo por el que dos participantes de Gran Hermano no pudieron tener relaciones: "Recuerden"

Dos integrantes del reality de Chile fueron detenidos por la voz de Gran Hermano y les prohibieron mantener relaciones en la casa.

Dos participantes de Gran Hermano Chile quisieron mantener relaciones dentro de la casa pero la producción los frenó por un particular motivo. El reality show que se está grabando en Argentina tiene un gran éxito en la televisión chilena y, tal como la última edición que tuvo lugar en el país, se formaron algunas parejas dentro del ciclo. Sin embargo, hubo dos que no pudieron tener intimidad.

La pareja conformada por Constanza Capelli y Sebastián Ramírez fue agasajada por la producción y pudieron disfrutar de una cena romántica hecha especialmente para ellos. Sin embargo, los planes no salieron como habían esperado, ya que durante la comida terminaron peleado. Cuando quisieron dejar los problemas atrás y disfrutar un tiempo en pareja, no pudieron finalizar su velada con un encuentro íntimo, ya que la producción los frenó.

Justo cuando los dos participantes estaban acostados y dispuestos a dejar las cámaras de lado, e incluso habían pedido que bajen las luces, la voz de Gran Hermano los interrumpió. "Atención, por favor, Sebastián, Constanza. Recuerden que han bebido alcohol y, en consecuencia, no pueden tener sexo", aseguró la voz del "dueño de la casa" en nombre de la producción. Y es que ambos habían bebido vino durante la cena.

Exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló sobre las fuertes versiones de embarazo que circularon durante los últimos días. De acuerdo con estos rumores, esta joven estaría esperando un bebé junto a otro exparticipante del reality, pero lo estaría manteniendo en secreto para preservar su intimidad. Después de varias semanas de incertidumbre, la ex "hermanita" finalmente rompió el silencio y les dio una explicación a sus fanáticos.

Según este rumor, Daniela Celis estaría esperando un hijo junto a Thiago Medina, con quien comenzó un romance dentro de la casa más famosa del país, que continúa hasta el día de hoy. Tras la insistencia de sus seguidores por saber la verdad, finalmente la joven oriunda de Moreno dio una respuesta clara y sincera.

Daniela se comunicó con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), y le contó toda la verdad. "Me dice que no. No está embarazada 'Pestañela'", confirmó el presentador. Acto seguido, leyó el mensaje que la ex "hermanita" le envió: "Es la misma gente. Para mí, son los fans. Es un grupito que siempre dicen cosas. Me separan todo el tiempo y después me vuelven a juntar. Ahora me embarazaron". Sin embargo, De Brito destacó que Daniela admitió que "quiere ser madre joven", por lo que no descarta la posibilidad.