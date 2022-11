El participante de Gran Hermano que se la pudrió a Messi: "Es un muerto"

Creer o reventar, se viralizó un video en el que un participante de Gran Hermano hizo una brutal crítica contra Lionel Messi. El testimonio generó revuelo en las redes.

En las últimas horas se conoció un video que causó muchísimo revuelo en las redes sociales. Un famoso participante que formó parte de Gran Hermano lanzó una fuerte crítica contra Lionel Messi, crack de la Selección Argentina, y lo calificó con un comentario que generó el repudio de mucha gente.

Se trata de Diego Leonardi, hombre que participó en la edición de GH del 2007. El video en cuestión fue justamente cuando estaba dentro de la casa del reality transmitido por Telefe. En dicho marco, uno de sus compañeros del ciclo televisivo expresó: "¿Messi? Es un crack".

Sin embargo, Diego reaccionó con un fulminante mensaje contra "La Pulga", que en aquel entonces jugaba para Barcelona y hacía poco había disputado el Mundial de Alemania 2006 con la Selección Argentina: "Para mí es un muerto. Para mí es un pendejo que está re inflado". Y concluyó: "En el Mundial no existió... 'Messi, Messi, Messi...'".

Diego Leonardi, participante de Gran Hermano 2007.

Como consecuencia, el usuario de Twitter @falso_prusiano y otras cuentas más dispararon contra Leonardi por haber afirmado que Messi estaba sobrevalorado y le dio más valor a la histórica nominación que le aplicó Marianela Mirra en aquel momento, acción que lo dejó sin chances de consagrarse en Gran Hermano. "Bien hecha esa espontánea, Marianela".

Las redes sociales repudiaron el comentario de Diego Leonardi contra Messi en Gran Hermano

Diego Leonardi hizo un sorpresivo comentario sobre Marianela Mirra y su participación en Gran Hermano 2007

Diego Leonardi reveló lo que todos pensaban sobre Marianela Mirra. Luego de 15 años, donde ambos participantes de Gran Hermano fueron protagonistas de la edición 2007, el protagonista fue consultado sobre aquella "traición" en la que su compañera le realizó la nominación espontánea.

Lejos de polemizar y de despotricar contra Marianela Mirra, Diego Leonardi aseguró que siente amor por su excompañera y que ella es "una genia". Luego, explicó los motivos por los que cree que la cordobesa mereció el primer puesto en Gran Hermano: "Marianela fue la mejor jugadora mundial, no hubo nadie mejor que ella. No se mostró hasta último momento, durante cuatro meses de programa la mina se la bancó”.

Tras hablar de Marianela Mirra, Leonardi contó cómo lo afectó ser conocido gracias a Gran Hermano y también cómo lo benefició en momentos difíciles de su vida: “La exposición me perjudicó porque yo soy un tipo muy común, muy simple. No estuve preso por chorro, estuve por pe... Al haber atravesado todo eso en mi vida y después encontrarme que de un día para otro me conocía todo el mundo y sabían mi historia, por un lado me abrió puertas. Yo ya no tuve que esconderme más de lo que era el delincuente, lo que me había pasado o por mis tatuajes".