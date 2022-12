El participante de 86 años que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "No quería"

El concursante contó la estrecha relación que tiene con sus nietos y conmovió a todos en el programa de Guido Kaczka en El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka al contarle la historia de un tatuaje que se hizo en su piel. El señor reveló que se trató de un acuerdo con sus seis nietos, por quienes expresó su más sincero amor, y el conductor de El Trece se mostró emocionado al respecto.

"Daniel, 87 años, vive en Sáenz Peña, tiene tres hijos, Gabriel, Silvia y Ariel, cinco nietos. Cuando cumplió 86 años, los nietos le pidieron que todos se hagan el mismo tatuaje", comenzó la presentación el ex de Florencia Bertotti. Y siguió: "¿Qué tatuaje?".

El hombre le mostró una foto a Guido del momento en que fue a tatuarse junto con sus nietos y agregó: "Yo no quería, todos tienen el mismo, en distintos lugares y de distintos tamaños". Guido le consultó por si se vio obligado a decir que sí ante la insistencia de sus familiares y el señor respondió: "Dije que sí de todo corazón. Yo era enemigo de tatuarme, aclaro. Acepto que el que quiere se tatúe, es lo más natural del mundo, pero yo siempre dije que yo no me voy a tatuar, pero los nietos son los nietos”.

"O sea, nunca se sabe, uno puede ceder en cualquier momento de la vida", acotó el conductor de Los 8 Escalones. "Exactamente. Y tengo como cábala la foto de mis nietos y yo tatuándonos", contó Daniel. "No, estoy acostumbrado al dolor. Además, el tatuador nos dijo que ese día batió dos récords. Uno, tatuar a seis personas con el mismo tatuaje, a la vez, y el otro, tatuar a una persona de 86 años", respondió el participante tras ser consultado si había sentido dolor durante el momento del tatuaje.

