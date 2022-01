El papelón de Sandra Borghi en El Trece que indignó al Pollo Álvarez

La periodista se encuentra de vacaciones pero, aun a la distancia, realiza papelones en Nosotros a la mañana.

Sandra Borghi se encuentra de vacaciones y, por unos días, no estará en el programa Nosotros a la mañana, por El Trece. Aun así, a la distancia, la periodista se las ingenia para tener apariciones y realizar sus habituales papelones que hacen reír al conductor El Pollo Álvarez y todos los panelistas del ciclo.

"Tengo un audio de Sandra Borghi, perdón producción por agarrar el teléfono al aire", lanzó el conductor. Asimismo, explicó que le consultó a su compañera si podía reproducir el audio al aire y ella le respondió: "Uy no". Automáticamente, esto incrementó la curiosidad del conductor. Sin embargo, su compañera le reenvió otro audio y un mensaje que decía, "poné ese". Al tener el visto bueno de su colega, el conductor reprodujo el audio.

"Hola amigo, recién me despierto. ¿Ya se fueron del aire? ¿Qué hora es? Las 11. Ah todavía no", se la escuchó decir a Sandra Borghi. Este blooper causo la risa de todos en el estudio. "Y este era el audio que se podía escuchar. ¡Imagínense!" exclamó el conductor de Nosotros a la mañana" recordando que para ese audio había tenido la autorización.

Inmediatamente, El Pollo Álvarez pidió permiso a la producción para llamarla en vivo e intentó hacerlo. "¿Estás al aire o todavía no? No me acuerdo", le consultó Sandra Borghi vía llamada telefónica. Ante la pregunta, el conductor se mostró totalmente frustrado. "Lo que te quería decir es que no solo estamos al aire, sino que también nos quedan 40 minutos. Se extendió un poco el programa", le respondió el conductor a su compañera.

Automáticamente, la conductora se justificó y subrayó: "El cambio lo hicieron cuando yo me fui de vacaciones". Además, le pedía a su compañero que la defienda. "Quédate tranquila, no sabés lo bien que hable de vos", le dijo bromeando El Pollo Álvarez a su colega. Por último, la aprovecharon y le pidieron que solicité la pausa y así lo hizo.

El Trece vuela de furia contra Nicole Neumann

Ante el probable descanso de Guido Kaczka en este arranque de 2022, El Trece pensó en Nicole Neumann para reemplazarlo al mando de Los 8 escalones del millón, uno de los programas que él conduce. Sin embargo, eso no pudo ocurrir y desde el canal de aire del Grupo Clarín se fastidiaron demasiado.

"Lo consideran una falta de respeto, dicen que es una falta de respeto", informó Rodrigo Lussich al aire en Intrusos. En la misma dirección, acotó: "Me parece que así no la van a llamar nunca más". De esa manera, pusieron en duda que la exesposa de Fabián "Poroto" Cubero sea convocada otra vez por El Trece en el futuro. Igualmente, Guido Kaczka retornará en breve a la conducción de Los 8 escalones, mientras sigue en la misma señal con Bienvenidos a Bordo.