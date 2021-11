El papá de Wanda Nara humilló a Mauro Icardi: "Prefería a Maxi López"

En una entrevista en Los ángeles de la mañana, el padre de Wanda Nara habló de la relación de su hija y Mauro Icardi y liquidó al jugador del PSG.

La novela entre Wanda y Mauro Icardi aún no terminó. Más allá de que la pareja está nuevamente unida todavía hay personajes en esta historia que no se quedan afuera. Uno de ellos es Andrés Nara, padre de la empresaria quien habló del presente de ambos en una entrevista brindada en Los ángeles de la mañana y liquidó al jugador del PSG y al mismo tiempo defendió a Maxi López.

Ya reconciliados y juntos comparten sus proyectos personales tales como sus viajes y hasta existe la posibilidad de agrandar la familia. Lejos quedaron la infidelidad del delantero con María Eugenia "La China" Suárez y las idas y vueltas en sus cuentas de Instagram. La relación parece más fuerte que nunca a poco más de un mes de que surgió el Wanda Gate.

"Me preocupé y me dolió el comportamiento de Mauro porque siempre se ha portado muy bien con los hijos de Maxi. No he apostado mucho por la relación desde el comienzo, pero no estaba en lo correcto. No tengo una buena relación con Icardi y prefería a Maxi López porque es el padre de los chicos y quería que estuvieran a gusto. Igual estoy feliz de que estén bien, yo quería esto por los niños", afirmó el padre de las hermanas Nara.

Por otro lado también sentenció al delantero del conjunto francés por la infidelidad a su hija: "Descubrí todo por la tele. Hablé de Mauro con mi novia de que a pesar de ser jugador de fútbol y tener la reputación que tiene es fiel, y entonces pasó esto. Parece que atraíamos la mala suerte", sentenció en la mencionada entrevista en el programa conducido por Ángel de Brito.

¿Se viene el sexto hijo?

Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi después de haber descubierto que le fue infiel con ‘La China’ Suárez. Tras dos crisis en menos de un mes y a punto de separarse definitivamente después de la segunda, la empresaria perdonó por completo a su pareja. Incluso, ahora le sugirió al futbolista la posibilidad de tener un nuevo hijo juntos.

Ahora, publicó una foto en las redes y debajo escribió: “Lo más valioso que podemos tener es una familia. Y la mía les puedo asegurar que es la más hermosa”. Entre los comentarios, una internauta le escribió, entre emojis de risas y aplausos: “Se viene el sexto”. En respuesta, Wanda etiquetó a Mauro Icardi, como si le estuviese proponiendo llevar a cabo la idea.