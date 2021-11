Mauro Icardi rompió el silencio sobre su relación con Wanda Nara: "Por un ratito"

El futbolista se explayó sobre cómo vive su vínculo con la madre de sus hijos.

Mauro Icardi volvió a referirse a su relación con Wanda Nara en un reciente posteo que hizo en sus redes sociales. El jugador de fútbol hizo un contundente descargo sobre cómo vive el actual momento de su vínculo con la madre de sus hijas.

"Vivamos momentos únicos, de esos que no vuelven, de esos que son instantes, de esos que nos llenan por un ratito, de esos que son por un segundo pero que son para siempre", escribió Icardi en el pie de foto de su publicación y así hizo saber a sus millones de seguidores que su relación con Nara está en proceso de recomposición, tras el affaire que tuvo con "La China" Suárez.

El fuerte mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara

Cuando Nara había tomado la decisión de separarse, Mauro Icardi le dedicó un fuerte posteo en Instagram. "Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer", comenzó el futbolista.

"Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre" siguió y agregó: "Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices".

Las palabras de Wanda Nara a Mauro Icardi

En un posteo que borró a los pocos minutos de haberlo publicado, Wanda Nara le escribió una declaración de amor y confianza a Mauro Icardi en sus redes. "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio", comenzó.

"Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo", siguió la celebridad de redes y luego hizo alusión a lo positivo de esta experiencia en su pareja: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi'. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia".