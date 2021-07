El papá de Lizardo Ponce hizo llorar a Tinelli en vivo: "Suceden muchísimas cosas"

El conductor de ShowMatch se emocionó hasta las lágrimas por las palabras de este protagonista. El papá de Lizardo Ponce tomó el micrófono e hizo llorar a Marcelo Tinelli. ¿Qué fue lo que dijo?

En ShowMatch se vivió un momento realmente emotivo. Lizardo Ponce recibió la sorpresa de que sus familiares asistieron al estudio para reencontrase con él tras varios meses. Separados por la pandemia y con ellos viviendo en su Córdoba natal, el participante de La Academia pudo verlos nuevamente. Allí fue donde se emocionó al hablar de su vida personal, de los cambios en los últimos años, y conmovió a Marcelo Tinelli.

"Para mí fue un proceso muy difícil aceptarme y quererme tal cual soy, en una sociedad que hace 10 años era distinta. Me costó aceptarme por la mirada de los demás. Cuando hablé con ellos, no encontré otra forma de hacerlo que llevándolos al psicólogo conmigo porque no me animaba. Me aceptaron y me dijeron que cualquier decisión mía que me hiciera feliz iba a estar bien", comenzó diciendo Lizardo Ponce.

Por otra parte, el protagonista agregó: "Y me acuerdo unas palabras de mi papá, que siempre las llevo conmigo, que es que 'este no debería ser un tema para nadie, ni que me haga sentir distinto'. Si para alguien mi sexualidad es un tema o las personas que elijo para que estén a mi lado les llama la atención o les hace ruido, es gente que no tiene que estar en mi vida. Y así es como vivo, aceptándome y siendo libre. Ellos me dieron su apoyo siempre. Les tengo un amor muy inmenso desde siempre".

Las palabras del papá de Lizardo Ponce que emocionaron a Pampita y Tinelli

En ese momento, tras mencionarlo, el papá de Lizardo Ponce tomó la palabra con un sentido mensaje que emocionó hasta las lágrimas a Marcelo Tinelli. Dejando en claro que "hay que ser feliz", este señor logró conmover al conductor de ShowMatch y a "Pampita" Ardohain, quien también lo escuchó con suma atención.

"Lo que uno busca, y es lo más importante de todo, es que sean felices. Lo demás es anecdótico. Nosotros tuvimos debates muy importantes sobre la Ley del matrimonio igualitario, que se dio sanción en el 2010. Previo a eso fuimos aprendiendo y era algo muy sencillo, era una cuestión de derechos, de que cada uno pueda ser feliz. Lo que pasa es que somos una sociedad morbosa, pensamos lo que hay detrás de una puerta y por eso suceden muchísimas cosas. Hay que dejar que la gente sea feliz, siempre y cuando no dañen a otros, hay que ser feliz", expresó el familiar del famoso influencer.