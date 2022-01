El pánico de Cinthia Fernández por su ex, Matías Defederico: "Me quiere muerta"

Cinthia Fernández rompió el silencio una vez más sobre su expareja, Matías Defederico, en medio del conflicto por sus hijas.

Cinthia Fernández sigue protagonizando una gran polémica con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico, por cuestiones vinculadas a la crianza de las nenas. La situación fue de mal en peor: empezó con una declaración pública de Cinthia sobre un conflicto en Año Nuevo y ahora siguió con ella diciendo que empezó a cuestionarse si él querría verla muerta.

Después de que los dos expresaran su perspectiva sobre distintas situaciones que vivieron en torno a las niñas, él aseguró en televisión que ella “no lo deja” ser papá, que restringe el contacto de él con sus hijas y que está viviendo “un calvario” desde hace años por sus mentiras. Por su parte, la expanelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) desmintió todo y dijo que le tiene miedo y que ya se puso en contacto con un abogado.

“Obviamente sigo con la violencia de este chico. Recién vino a buscar a las nenas, que era el día que le tocaba. Ayer antes de que él empezara sistemáticamente con la violencia, él había acordado pasarlas a buscar”, empezó diciendo Fernández en un nuevo video, publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo a todo esto seguía con mi abogado con el tema de la incomunicación que sufrí el 31, lo denuncié y están tratando de hablar los abogados, para ver qué garantías se pueden escribir, para que yo pueda comunicarme con mis hijas, porque lo que va a hacer es llevárselas y no dejarme hablar, no saber cómo están, como hace habitualmente”, continuó, asegurando que, por esta razón, él la quiere dejar enfrente de todos como “una hija de p…”.

"No sé si me quiere muerta, internada, no sé bien qué quiere. Pero no lo va a conseguir, simplemente lo aclaro por mí, porque sé cómo soy como madre”, prosiguió Cinthia, dejando en claro que ella jamás le prohibió ver a sus hijas, sino que, para evitar problemas, tomó la decisión de festejar sus cumpleaños por separado.

“Jamás le prohibí ver a sus hijas en sus cumpleaños. Yo lo único que no permito es que vaya al salón, porque tuve conflictos años atrás, cuando le pedí que compartiéramos los gastos y la verdad es que lo mismo que me pasa con el colegio. Yo pago cosas, pago con mi trabajo y pago con plata, entonces mínimo necesitaba una ayuda, no lo hizo y por eso decidí que lo más sano es que él les haga sus cumpleaños y yo los míos”, cerró.

¿Qué dijo Matías Defederico sobre las acusaciones de Cinthia Fernández?

En su defensa, Matías publicó algunas historias en su cuenta de Instagram y expuso audios de Cinthia agrediéndolo y hasta amenazándolo de muerte. “Realmente no puedo vivir en paz, no puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, escribió.

En los audios, que Cinthia le envió después de que él llevara a las nenas a un evento lleno de gente en pleno aumento de casos de coronavirus, se escucha a ella decirle: “A mí no me vas a decir cómo las cuido. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mier... Y van a la Costa y las juntás... Con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj*, ¡villero hijo de mil pu...! Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo”.