El palito de Flor de la V a Santiago Del Moro por Gran Hermano: "Esa es la diferencia"

La conductora de Intrusos realizó un descargo sobre el rol de Santiago Del Moro en Gran Hermano.

Flor de la V habló a fondo sobre Santiago Del Moro, quien conduce Gran Hermano por Telefe. La presentadora de Intrusos por América TV utilizó su espacio televisivo para referirse al rol de su colega y criticó fuerte el abordaje de algunas situaciones polémicas adentro de la casa. "Las personas que conducen deberían hacer una salvedad con ciertas cosas que suceden y no naturalizarlas", lanzó.

"La casa más famosa, hegemónica y discriminadora del país", señaló Flor de la V de manera contundente sobre Gran Hermano, antes de iniciar el informe vinculado a la imagen que dan los participantes. "Suceden muchas cosas y la verdad es que nosotros, particularmente desde acá, no pedimos que los participantes sean un ejemplo", agregó.

En ese momento, se refirió a un comentario de Santiago Del Moro que no dejó pasar desapercibido. "Ayer dijo lo siguiente: 'Ellos no son un ejemplo, ellos no tienen que demostrar'. Sí, pero me parece que lo que debemos hacer nosotros como comunicadores es decir: 'Esto no está bien, esto que está sucediendo está mal, eso no se hace'. Eso es lo que debemos hacer, no dejarlo pasar", consideró.

El disparador del descargo de la conductora fueron las actitudes de Juan, quien fue el último eliminado de Gran Hermano, y de Walter "Alfa". "Esa es la diferencia, que quizás hoy tenemos la posibilidad de construir una sociedad mucho más inclusiva", concluyó.

Flor de la V destrozó a Tomás Holder y a su mamá

Florencia de la V publicó fuertes mensajes contra Tomás Holder, participante de Gran Hermano (Telefe), a través de su cuenta de Twitter. En sus posteos, la conductora apuntó directamente contra el influencer y también frente a su madre, Gisela.

Holder se ganó el odio de la gran mayoría de los televidentes del programa por la forma en que trató a sus compañeros a lo largo de su estadía en la casa. Si bien el joven de 20 años aseguró que era todo parte de un personaje a modo de estrategia para ganar, tanto De la V como millones de espectadores no se la dejaron pasar.

Luego de que salieran a la luz unos polémicos videos en TikTok de Holder con su madre, en los que se los ve a punto de besarse como si fuesen una pareja, la conductora de Intrusos (América TV) manifestó su repudio, especialmente por sus dichos homofóbicos.

"Tomás y la mamá, dos hipócritas que intentan tirarse lavandina. Su TikTok los deja en evidencia”, twitteó De la V. Cuando los periodistas de LAM (América TV) le preguntaron al ex participante de GH si conocía a Florencia, respondió tajante: "No".