El palazo de Roberto Moldavsky tras bajarse de la mesa de Mirtha Legrand: "Un poco tarde"

El humorista no tuvo filtros al explicar las razones de su rechazo a la mesa de Mirtha Legrand. Roberto Moldavsky dio sus motivos en Radio Mitre.

Fue uno de los invitados anunciados para formar la mesa de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión argentina. Luego comunicaron que no sería parte de la cena del sábado, alegando un "tema personal", y en las últimas horas habló: Roberto Moldavsky dio las razones por las que le dijo que no a "La Chiqui" con un sutil palito hacia la producción.

“No pasó nada grave. Me avisaron un poco tarde y tengo un compromiso hace tiempo al que no puedo faltar. ¡Me quiero matar! ¡Me lo pierdo! Pero es algo que no puedo postergar”, aseguró el humorista en Radio Mitre. Si bien no fue polémico, de todos modos dejó entrever una pequeña falla en la logística de la producción que arma los programas de Mirtha Legrand.

Por su parte, el comunicado oficial anunciando la baja de Roberto Moldavsky anunció lo siguiente: “Lamentamos informar que el Sr Roberto Moldavsky no podrá asistir al programa del sábado 28 por un tema personal. ¡Siempre será bienvenido y es amigo de la casa! Gracias a él y a su producción. ¡Te esperamos!”. Así las cosas, y al menos en su regreso, Mirtha no podrá contar con una de las figuras de Trato Hecho.

No pega una: en su regreso a la TV a Mirtha Legrand se le cayeron dos invitados

La alegría de Mirtha Legrand por volver a conducir su programa este sábado 28 de agosto se vio empañado con la baja de dos de los invitados que se iban a sumar a su mesa. Uno de los que se bajaron fue Roberto Moldavsky, que prometía ser el convidado para lavar culpas y no ser tan evidentemente opositores, pero el humorista finalmente no será de la partida así como tampoco estarán Horacio Rodríguez Larreta o Elisa Carrió, como deseaban desde la producción del ciclo.

El regreso de Mirtha Legrand a su histórica mesa después de casi dos años por culpa de la pandemia no será todo lo que le gustaría a la diva. Es que dos de los invitados que había pensado finalmente se bajaron. Por un lado, la producción especuló con la posibilidad de contar con María Eugenia Vidal o Diego Santilli, pero terminó optando por Horacio Rodríguez Larreta o Elisa Carrió. Pero ninguno de ellos se sumará a la mesa de Mirtha Legrand sino que finalmente debieron conformarse con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.