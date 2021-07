El Oso Arturo: qué humorista estuvo detrás del disfraz en ShowMatch

El Oso Arturo fue uno de los personajes más icónicos de VideoMatch y ShowMatch. En las últimas horas, se dio a conocer el nombre de la persona que estuvo detrás del disfraz. ¿Quién fue el responsable del éxito en lo de Marcelo Tinelli?

Este personaje ha sido uno de los más icónicos de la historia de Marcelo Tinelli en televisión. A lo largo de los años, ya sea conduciendo VideoMatch o ShowMatch, la presencia del Oso Arturo le ha dado satisfacciones y rating asegurado a quien hoy no está pasando por su mejor momento a nivel de audiencia. Sin embargo, poco se supo sobre quién se encargó de darle vida al oso hormiguero más famoso de la pantalla chica hasta hoy. ¿Qué humorista estuvo detrás del disfraz?

Javier Adarvez fue el hombre detrás del disfraz. Poco se supo de su nombre y de su rostro, aunque existe una foto que lo muestra junto a Marcelo Tinelli que deja en evidencia su participación en el programa (ahora) producido por LaFlia. Residiendo en Miami desde 2005, Adarvez tuvo un fugaz regreso a ShowMatch en 2014.

Luego, Adarvez manifestó sus ganas de regresar a Estados Unidos para reunirse nuevamente con su familia. "Extraño mucho, ya llevo un mes y pico acá y llegó la hora de volver. Todavía tenemos que llegar a un acuerdo con Ideas, pero principalmente es una cuestión de que me quiero volver porque los extraño. Ideas me ofreció dinero y no lo acepté porque yo vine ahora más que nada por cariño y amor", supo manifestar el humorista al momento de marcharse nuevamente con su Oso Arturo a Norteamérica.

En diálogo con TN, en el año 2020, Adarvez aseguró: "La gente me dijo siempre que el Oso dejó un lindo recuerdo, fue un muñeco diferente a los de los tradicionales, celoso, le gustaba la plata y las mujeres. Cuando los nenes querían sacarse fotos les pedía guita. Estaba totalmente loco. El Oso más allá de que no hablara tenía gestos en los que decía todo. Fue una mascota atípica a los muñecos normales. A la gente le divertía mucho que le llevara la contra a Marcelo Tinelli".

Trabajó con Tinelli, se alejó de los medios y abrió una peluquería

Fue uno de los integrantes de los programas producidos por Marcelo Tinelli más destacados. A principios de la década de 2010, Joaquín Starosta saltó a la fama gracias a su vínculo cercano con Ricardo Fort y a su posterior ingreso a Soñando por bailar, en donde cobró mayor protagonismo junto a Mariano de la Canal (más conocido por ser el fan de Wanda Nara). Sin embargo, el protagonista se alejó de los medios para buscar estabilidad económica y hoy en día tiene una barbería y una peluquería como medios de ingreso.

Conocido por hacer un paso particular al bailar Panamericano de Pitbull, Joaquín Starosta se hizo muy conocido en el Bailando 2010. Aquí llegó acompañando a quien por ese entonces era miembro del jurado. Luego de dejar los medios, se metió de lleno en su negocio familiar.

En un comienzo, su rubro tuvo que ver con el cuidado personal dedicado al género masculino. Sin embargo, hoy en día tiene productos de belleza para hombres y mujeres, abriendo también una barbería masculina y una peluquería femenina.