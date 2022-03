El nuevo amor de Graciela Alfano: “Lo encaré en un supermercado”

Graciela Alfano reveló que está enamorada de un hombre llamado Juan, a quien conoció en un supermercado.

Graciela Alfano sorprendió en Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, al contar que tiene un nuevo hombre en su vida: se llama Juan, es arquitecto, viudo y padre de dos hijos. Con lujo de detalles, la diva contó cómo fue que se le acercó a hablar al verlo de espaldas en un supermercado y que lo que más la cautivó de él es “que sea normal”, que no sepa quién era ella y que hablara tan bien de su exesposa.

Alfano entró al estudio de Mañanísima de manera inesperada para conversar con Carmen y saludar al panelista “Pampito” por su cumpleaños. Al cabo de unos minutos, la panelista Estefanía Berardi no pudo evitar preguntarle por su vida sentimental: “¿Estás sola, Grace?”, indagó, a lo que la actriz le contestó con una gran confesión: “Nunca jamás en mi vida estoy sola porque tengo un problema, que me aburro de mí misma”.

Ante la pregunta de si tenía algún candidato fijo en este momento, Graciela contestó que sí y prosiguió a contar su historia de amor, que según dijo, es muy diferente a todas las anteriores que vivió. “Hay algo. Hay algo que está queriendo que me preocupa mucho y les voy a contar por qué. Yo les soy sincera: a mí siempre me están persiguiendo o esas estrellas íconos o tipos mega narcisistas que te dicen tipo ‘Yo te quiero para mí’. Y pienso que me quieren poner en un florero”, comenzó.

“O tipos mega ‘millo’ que quieren comprarte de todo. ‘Hasta tus abogados quiero pagarte’. O sea, eso es mucho y me da como terror”, agregó. Cansada de este tipo de hombres, explicó que estaba buscando “un tipo normal, de esos que van al supermercado y compran verduras” y exactamente así fue como lo conoció. “Encontré un ser humano. Lo conocí y encaré en un lugar normal, en un supermercado. Lo encontré de pedo”, reveló.

Cómo se conocieron Graciela Alfano y Juan, su nueva pareja

“¿Chocaron los changos? ¿Cómo fue?”, la interrogó Berardi. “No, no. Digo la vedad: siempre las minas somos las que buscamos. Me encontré con un pibe que de atrás era extraño, porque no es una persona joven, tenía canas y la cola parada como si entrenara. Lo miré y tenía cara de pibe que lee, pero tampoco tan intelectual porque me recontra pudren. Dije: ‘Tiene cara de rock and roll’”, relató la diva, con su humor tan característico.

Fue entonces que "Grace" se decidió a encararlo con un tema de conversación insólito: una lata de arvejas. “Agarré una lata de arvejas, una con sal y otra sin sal, y le dije: ‘Perdón, ¿viste que con el Covid no hay que comer mucha sal? ¿Vos usás algo de esto? Lo arrinconé, y lo peor es que me empezó a dar una explicación”, detalló. Después de algunos minutos de charla, él le pasó su Instagram, salieron a dar una vuelta y no se despegaron más.