El novio de Julieta Poggio rompió el silencio y contó la verdad sobre ella: "Sucia"

La pareja de la famosa bailarina rompió el silencio y se refirió a las acusaciones que estuvieron persiguiendo a su novia en el último tiempo.

El novio de Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, rompió el silencio y se refirió a las polémicas acusaciones que persiguen a la bailarina. El joven habló a fondo de las suposiciones sobre la higiene de su pareja y contó la verdad sobre su hábitos al haber compartido con ella varios meses.

Hace varios meses que a la participante de Gran Hermano la persiguen fuertes acusaciones de "tener mala higiene" o incluso "no bañarse", los cuales se vieron potenciados por algunos comentarios de sus compañeros o incluso clips en donde la misma bailarina admite que no quiere ducharse todos los días o que "no usa jabón". Frente a esto, Lucca Bardelli decidió hablar al respecto.

En diálogo con A la Barbarossa, ciclo emitido por Telefe y conducido por Gerogina Barbarossa, Bardelli se refirió a las acusaciones hacia su novia y admitió no estar tan al tanto de los motivos de esta acusación. "No vi mucho de eso, no entiendo por qué le dicen eso", empezó por decir bastante afectado.

En este marco, sumó: "Ella no es sucia". Ante estas declaraciones que generaron ternura entre varios integrantes del panel del programa, Paulo Kablan quiso defender a Julieta pero terminó haciendo un comentario bastante desafortunado e incomodó a varios integrantes del programa. "Ninguna mujer se lava el pelo todos los días. En realidad las mujeres son más sucias que los hombres".

Por otro lado, el novio de Julieta admitió que tiene muchas ganas de reencontrarse con su novia, pero que todavía no está confirmado si será el quien entre a la casa por unas horas para visitar a su novia. Mientras tanto, adelantó que ya tienen un viaje programado a Brasil, el cual se concretará en los próximos meses.

Nacho dijo hace cuántos meses no se baña Julieta: "Bola de mugre"

Nacho Castañares expuso a Julieta Poggio y reveló hace cuánto tiempo no se baña. La higiene de la joven es un tema bastante recurrente entre los televidentes e internautas, por este motivo, cada comentario que se hace en la casa sobre este tema se vuelve viral en pocos minutos.

La situación se dio luego de que los participantes bañaran a los perritos por orden de Gran Hermano. Los cuatro finalistas del ciclo se reunieron en el patio de la casa para darles el primer baño a las mascotas y vivir un divertido momento en conjunto. Sin embargo, fue en este marco que Nacho hizo un comentario que no pasó desapercibido, ya que llamó "bola de mugre" a la bailarina.

Justo cuando estaban secando a los perritos y terminando de bañarlos, Nacho se dirigió a Romina e hizo un desafortunado comentario en voz alta que expuso a Poggio. "Ahora le toca a la otra bola de mugre que no se baña hace tres meses", lanzó el joven en tono de broma, pero Julieta le pidió que dejara de molestarla.

Esta no es la primera vez que Nacho habla sobre la higiene de su compañera. Sin ir más lejos, recientemente le pidió que "se fuera a dar una mini ducha" porque iban a dormir todos juntos, pero la joven manifestó que estaba muy cansada y que en ese momento no quería dirigirse al baño a asearse.