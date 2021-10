El novio de Hernán Piquín rompió el silencio tras el escándalo por acomodo en ShowMatch

El bailarín hizo alusión al 10 que le puso su pareja y apuntó contra Ángel de Brito. Agustín Barajas sale con Hernán Piquín desde hace años.

Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, dio la cara y se refirió al conflicto que hubo en Showmatch: La Academia por el puntaje que su pareja le puso en una de sus performances. Mientras que el bicampeón del Bailando le puso un 10, Ángel de Brito calificó con un 4 y muchos señalaron esa diferencia como una ventaja que Barajas obtuvo por su vínculo con Piquín.

“No creo que estuviéramos para un 4. No te digo que para un 10 también, pero esto es muy subjetivo. Lo hemos hablado con el equipo y no lo he hablado con Hernán, pero puede ser que se fijen en la técnica a veces, y otras, en que te transmita algo”, explicó el bailarín español en el programa La Previa del Show, a pocas semanas de haber entrado al certamen conducido por Marcelo Tinelli, con Hernán Piquín como mediador.

Barajas continuó su descargo y aseguró que su pareja fue absolutamente franco en su devolución y en su puntaje, en base a las sensaciones que su coreografía le produjo. “Yo, lo único que puedo hacer es preguntarle a Hernán qué sensación tuvo. Y cuando terminé, me dijo que lo había llenado de emoción. Entonces, creo que él valoró la emoción que tuvo en ese momento. En cuanto a técnica, tuvimos cosas… siempre se puede hacer mucho mejor. Y yo le digo que tuvimos cositas porque soy muy exigente con el trabajo”, sentenció el artista.

La historia de amor entre Hernán Piquín y Agustín Barajas

Hace algunos meses, cuando aún residía en España, Hernán Piquín se refirió al comienzo de su relación con Agustín Barajas y expresó: “Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de la Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad”.

“Pensaba ir a Estados Unidos, porque durante cinco años viví en San Francisco. Pero España era más fácil por los papeles. Entonces me fui, conocí a Agustín y dije: ‘Ya está. Me quedo’. Compramos una casa a las afueras de la ciudad de Granada, con vista al mar y preciosa. Estamos instaladísimos allá. Agus participa de un programa de televisión y yo fui un par de veces a bailar. ”, continuó el artista, en diálogo con Infobae.