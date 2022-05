El motivo por el que Yanina Latorre enfureció contra Edith Hermida: "No te cansás"

La panelista de LAM le respondió a su colega de El Nueve en las redes sociales tras una grave acusación. Yanina Latorre y Edith Hermida se pelearon por el audio sobre Lola M.

Yanina Latorre le respondió a Edith Hermida tras su acusación por la viralización de su audio en el que aludía a la estafa de Lola M. La panelista de Bendita lapidó a su colega al afirmar que habría hecho público ese material de manera adrede y que no se habría dado a conocer casualmente.

"¿Qué necesidad tenés de llevar y traer información de cosas que no te competen a vos? ¡Metiche! La mamá de la nena después la llamó y le dijo que ese audio complicó más la situación ¿Qué necesidad de meterse en este quilombo?", soltó Hermida en Crónica y demostró una vez más la poca simpatía que tiene por Latorre, a quien ha criticado en varias ocasiones de manera pública.

Latorre salió al cruce en Twitter, ya que sus seguidores le contaban lo que Edith decía en televisión y respondió sin tapujos: "Alguien que le explique a Edith que yo no viralicé nada. ¿No te cansás de pegarme por todo? Ya es obsesión. La única chusma es ella. Una pobre obsesionada que siempre miente sobre mí".

La esposa de Diego Latorre reveló en su audio datos concretos sobre la técnica que la joven de 17 años tenía para estafar a sus amigas y sus familias: "Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar. Se fue a Miami y sacó vuelos internos a Chicago, a todo lados, con las tarjetas". Y aclaró el modo en que se viralizó su audio: "Esta situación (con las tarjetas de crédito) viene pasado hace 15 días. En ese momento, Lola, mi hija, estaba en Miami, quería saber qué había pasado y yo le expliqué en un mensaje. Ella se lo reenvió a un grupo de amigas y de ahí se viralizó".

Yanina Latorre contra Adrián Suar y Pablo Codevila

"La verdad es que estoy súper cómoda, no me imaginé. Me costó venir y estoy re contenta. Nos tratan como rockstars, mejor que allá. Allá éramos como la última basura", expresó Latorre en alusión a cómo se siente en América TV a pocos meses de haber arribado en la emisora de Daniel Vila. "Es verdad, allá te ninguneaban. Yo a Codevila no lo vi nunca, no le vi una peca. Suar camina como el rey del canal, ¿viste? Acá vienen y te saludan, te regalan vino, te hacen sentir importante", comentó por su parte Flor de la V, quien está a cargo de la conducción de Intrusos desde principios de año.