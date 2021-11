El marido de Pampita rompió el silencio sobre Vicuña: "No corresponde"

Roberto García Moritán pasó por Mañanísima y, además de hablar de la familia ensamblada que armó con Pampita, dejó un sorpresivo elogio para Benjamín Vicuña.

Roberto García Moritán siempre se manejó con un perfil muy bajo pese a estar casado con Carolina "Pampita" Ardohain, una de las personas más famosas de la Argentina. El empresario y candidato a legislador porteño pasó por Mañanísima y sorprendió con una sincera definición sobre su relación con Benjamín Vicuña, ex esposo de Pampita y padre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. "Es un tipazo", aseguró García Moritán, dejando en claro lo que piensa sobre el actor chileno.

Hace un tiempo, Pampita se quejó de que su esposo no fuera reconocido mediáticamente por su nombre sino por "el marido de". Pese a la molestia de la modelo, García Moritán sigue manteniendo su bajo perfil, alejado de las cámaras de televisión y los programas de espectáculos. Claro que su postulación como primer candidato a Legislador porteño en la lista de Ricardo López Murphy, lo obligó a levantar su perfil, aunque no en los ciclos de chimentos. De todos modos, el empresario fue invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) y no dudó en responder sobre todos los temas.

Carmen Barbieri quiso saber sobre la familia ensamblada que García Moritán armó con Pampita y también sobre su relación con Benjamín Vicuña. Cabe recordar que Pampita tiene tres hijos con el actor chileno (Bautista, Beltrán y Benicio), mientras que el empresario tiene dos hijos de su anterior matrimonio (Delfina y Santino), además de Ana, la hija que tuvieron recientemente la modelo y García Moritán. "No voy a hablar de él, no corresponde. Voy a repetir lo de siempre y es que para mí él es un tipazo", aseguró el empresario, sincero.

Vale destacar que más allá del elogio en Mañanísima, la relación entre García Moritán y Vicuña es realmente buena y así lo demostraron hace unas semanas cuando se mostraron juntos en Instagram. El motivo que los reunió fue un partido de fútbol que se organizó con fines solidarios y en el que ambos participaron.

La familia ensamblada que García Moritán formó con Pampita

El empresario también se refirió a la familia ensamblada que formó con sus hijos y los de Pampita. "Es una aventura. Las mesas de los domingos son un lío divino", le contó a Carmen Barbieri. En ese sentido, García Moritán también destacó su relación con su ex esposa: "Yo soy muy amigo de mi exmujer (Milagros Brito), hemos pasado Año Nuevo juntos. Lo más importante de nuestras vidas son nuestros hijos, cómo me voy a llevar mal. Lo más importante son los chicos".