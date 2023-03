El marido de Fátima Florez quiso desmentir la crisis pero la embarró peor: "Como todos"

Interceptados en la calle, la imitadora Fátima Florez y su esposo enfrentaron a la prensa ante los rumores de separación y crisis de pareja.

Fátima Florez y Norberto Marcos, quienes hace 22 años que están juntos, estarían atravesando una crisis que devino en separación de la pareja según los rumores que trascendieron esta semana. En este acalorado marco de suposiciones, el esposo de la imitadora rompió el silencio y habló con la prensa sobre el tema, generando un incómodo momento al aire.

Interceptados por un movilero de LAM (América TV), Fátima Florez y Norberto Marcos contestaron a los rumores que circularon sobre su separación y en tono defensivo respondieron al unísono que "nada que ver" cuando les consultaron por su sospechado enfrentamiento de pareja. "No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando. El que invento eso fue una mala persona", precisó el también productor de la humorista.

“No tengo nada que decir, solo que no hubo ni pelea, ni gritos. Para nada, no sé de dónde salió”, agregó Florez en tono cortante. “La verdad es que nos cayó muy mal porque confiamos en la gente que tenemos alrededor, y en el periodismo, y que se digan cosas por trascendidos de terceros, no”, disparó Norberto.

Luego de segundos de total incomodidad, la pareja se subió a un auto y Fátima Florez dejó de lado su característico histrionismo para lanzar con seriedad: "No tengo nada que aclarar ni contar". Visiblemente molesto, Norberto Marcos cerró su participación en el móvil con un fulminante comentario: “En nuestro ambiente hay ‘sapos’, y eso es lo que nos molesta y nos pone tan mal. Vos sabés lo que conseguimos hasta acá, luchando solitos, contra todos. No vamos a tirar todo por la borda”. De forma apresurada y sin dar mayores declaraciones, la pareja procedió a irse argumentando "estar apurados" y no volvieron a referirse al tema.

El verdadero motivo por el que Fátima Florez se separó de su marido: "Hace un tiempo"

Fue durante una de las últimas emisiones de Socios del Espectáculo que los panelistas y los conductores hablaron a fondo de la separación de la humorista e incluso sacaron a la luz los escandalosos detalles de esta situación. Al parecer, la situación viene mal desde hace un tiempo y todo se habría detonado a raíz de un contrato laboral que Fátima no quiso aceptar.

En este marco, Paula Varela profundizó: "Él se encargó siempre de decirle a Fátima lo que tenía que hacer o decir, cómo manejarse. Y ella hace un tiempo trata de desoír lo que él le dice, y tratando de ser ella, y lo que ella quiere. Esta independencia a él no le gusta porque deja de manejar los hilos de la relación". Es decir que la situación se remonta desde inicios del vinculo.

Luego, precisaron cuál fue la situación puntual que desató la separación. "Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime", informaron en el programa como último motivo de la separación.

Y aunque si bien la relación siempre se manejó bajo los mismo términos, parece que la humorista empezó a darse cuenta poco a poco de todas las "limitaciones" que le imponía su pareja. "Otro de los temas que generó tensión es que Fátima no maneja el dinero, desconoce los ingresos que tiene y ha llegado a preguntar si le alcanzaba la plata para gastos módicos", revelaron en el ciclo.

Por último, concluyeron: "Pero lo que terminó de poner el quiebre al vínculo son las cartas documentos de la Metro Goldwyn Mayer por plagio. Y la imitadora ahora no tiene la green card, algo que la pone muy tensa". Es decir que, en medio del mal momento que atraviesa Fátima por la denuncia por plagio que le hizo la empresa cinematográfica estadounidense, encontrarse con varias actitudes que no le gustaron de su esposo, terminaron desembocando en una inminente separación.