El mal momento que vivió Pia Shaw con Nicolás Cabré: "Me largué a llorar"

Pía Shaw, panelista de LAM (América TV) reveló el incómodo episodio que vivió con Nicolás Cabré años atrás.

Pía Shaw reveló el incómodo momento que vivió con Nicolás Cabré años atrás, cuando compartieron juntos un espacio de trabajo. La panelista aseguró que la situación fue tan fea que se largó a llorar mientras Guillermo Francella la consolaba. Además, dijo que desde ese entonces nunca más volvió a hablar con el actor.

Pía contó todo esto en LAM (América TV) luego de que Ángel de Brito les preguntara a las "angelitas" con qué famosos se habían peleado alguna vez. Inmediatamente, Shaw recordó aquella secuencia con Cabré y sorprendió a todas sus compañeras al relatarla.

"Yo con Nicolás Cabré. Nunca más hablé, no creo que le interese y a mí tampoco. Me hizo vivir un mal momento, ya lo conté 40 veces", comenzó Pía. "Yo laburaba en AM (Antes del Mediodia), hacíamos cosas como de chistes y yo hice un chiste de que un fotógrafo lo había seguido a él y a 'La China' Suárez", recordó la panelista.

"Conté una situación que estaban en la playa y se habían peleado por una reposera, entonces nosotros hicimos una actuación. Fue la idea del productor, actuábamos todo, nos reíamos...", siguió Pía. Y aseguró que el trato de Cabré hacia ella cambió a partir de ese momento.

Al poco tiempo, Pía fue convocada para hacerle una nota al actor y allí fue cuando ocurrió todo. "Cuando llegué, entré a una sala y estaba Nicolás Cabré solo. Yo venía de América TV y en ese momento él no hablaba con América directamente, estaba enojado con todos los programas que laburaban acá. Entonces le dije: '¡Hola! Voy a debutar con vos’. Y me dijo: ‘Vos conmigo no debutás nada, te vas ya de acá’”, detalló Shaw.

Si bien la "angelita" aseguró que Cabré "ahora cambió" su actitud con la prensa, ese episodio la angustió mucho. "En ese momento se había enojado. Fue tan feo... Yo me acuerdo que me fui, me largué a llorar y Francella me consolaba”, cerró.

La experiencia de Pía Shaw trabajando con Piñón Fijo

Piñón Fijo estuvo en el centro de una gran polémica a mediados de 2022, cuando fue denunciado por maltrato por parte de su hija Sol. En medio de esta polémica, Pía sorprendió a sus compañeros de LAM al contarles que años atrás había trabajado con el payaso cordobés.

"Yo conocí a Piñón. Era furor. Fue hace un montón, yo tenía como 18 años. Me contrata como promotora, repartía dulce de leche en el Gran Rex. En el casting tenías que decir qué relación tenías con los niños y yo inventé que era maestra jardinera. Al final del show, subíamos las promotoras y yo cantaba con Piñón. Era re copado", aseguró Shaw.