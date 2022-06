El mal momento que Damián Betular compartió en Telefe: "Me quería matar"

El jurado de MasterChef Celebrity relató una incómoda situación que vivió cuando trabajaba para un casamiento. Damián Betular reveló un insólito momento que tuvo con una compañera de trabajo.

Damián Betular dio a conocer uno de los momentos en los que más vergüenza pasó en sus años como pastelero y aseguró que se dio en los preparativos de una fiesta de casamiento. El jurado de MasterChef Celebrity Argentina relató con lujo de detalles la incómoda situación.

"Una situación de esas que me quería matar. Estábamos con una wedding planner, armando una boda. Llegó el momento de la torta y le dijo ‘la torta no es linda, los colores no van'. El diseño del lugar era espectacular, todo era espectacular, pero la torta era muy fea más allá del relleno, que también era horroroso, la estética era fea", comenzó su relato el experto en gastronomía.

Betular continuó con su historia ante la mirada atenta de Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar y lanzó: "Le dije que no combinaba nada, era en un tono verde agua, con flores amarillas y naranjas, que era un montón. Ella me seguía insistiendo y yo le decía que no la quería hacer".

El chef reveló que le dijo a quien pensaba que era la wedding planner que si ella no hablaba con la novia sobre el feo aspecto de la torta, lo haría él. "En ese instante me dice: ‘Es que yo no soy la wedding planner, yo soy la novia’. En ese momento no sabía como caretearla, le pedí disculpas y me dijo que le dolió un poco, pero que tenía razón. El tema es que ella nunca me frenó", concluyó.

Damián Betular sobre el éxito de MasterChef Celebrity Argentina

"MasterChef tiene una biblia, es un formato muy exitoso de Endemol que no se corre mucho de los parámetros de lo que podés o no podés hacer. La verdad es que tenemos un contacto directo con el director, que es esa cucaracha que uno ve que te ponen en la oreja, que más que nada tiene que ver con dónde te tenés que ubicar por temas de cámara", expresó Damián Betular en diálogo con La Nación. Y agregó: "Y muchas veces mi mirada a cámara es hablar con él, y es algo que después en edición lo empezaron a usar. Y así nacieron todas esas cosas que nunca se pensaron, pero que hacen que los espectadores se diviertan".

Betular comparó su trabajo en el Hotel Hyatt, donde fue jefe de cocina durante años, y lo comparó con MasterChef: " Yo en el hotel por ahí tengo que hablar con un primer mandatario y me sale natural tratar de usted a todo el mundo. Pero al mismo tiempo lo que se ve en la tele es cómo soy en mi equipo de trabajo".