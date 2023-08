El mal momento de Mariana Fabbiani y su esposo tras su regreso a la TV: "Los problemas"

La conductora de televisión contó todo sobre su relación con Mariano Chihade. Mariana Fabbiani reveló cómo afectó su vuelta a la TV a su vínculo amoroso.

Mariana Fabbiani habló sin tapujos sobre su relación de amor con Mariano Chihade y reveló cómo afectó al vínculo su regreso a la televisión. La conductora de América TV dio a conocer como fue el período que se la tuvo alejada de las pantallas en su familia.

La nieta del icónico músico Mariano Mores está casada con Chihade desde 2006, después de haberse conocido en los pasillos de América TV cuando ella conducía RSM Resumen de los Medios. Mariana se había casado en 2002 con el productor Gastón Portal después de un noviazgo de ocho años pero la relación llegó a su fin al poco tiempo porque sedieron cuenta que no estaban viviendo lo que buscaban.

"A lo largo del tiempo logramos conservar la esencia, el compañerismo, las ganas de que el otro sea feliz. Siempre que esté ese motor, está todo bien digo yo. Porque a lo largo de la vida, a veces vas caminando por el mismo caminito, y otras, por distintos pero te volvés a encontrar. Hay que bancarse esas bifurcaciones, que son naturales", comentó Fabbiani sobre su relación con el padre de sus dos hijos. Y sumó: "Nosotros con Mariano tenemos una relación muy sana, de mucha amistad, nos queremos bien. Claro que luego trabajando juntos los problemas se duplican, porque no solo están los cotidianos, sino los laborales".

Mariana definió al hecho de estar en pareja como un trabajo diario que requiere acuerdos y compromiso de ambas partes. "Le gustó que estuviera más en casa, los viajes también ayudaron, porque al tener esos ratos de soledad extrañas al otro. La vuelta también fue charlada. Para mi volver a la tele es algo que involucra a toda la familia. Los dos gracias a Dios hemos sido exitosos en lo nuestro y tenemos la posibilidad de elegir. Y elegimos trabajar juntos, aunque podríamos hacerlo por separado, pero siempre volvemos a elegirnos”, comentó Mariana respecto de los años que se mantuvo fuera del medio recientemente. De ese modo, se supo que el regreso de Fabbiani habría generado resquemores con su esposo, pero nada que no puedan solucionar con diálogo.

Mariana Fabbiani, sobre su separación con Gastón Portal

"Con Gastón bromeábamos que evidentemente el casamiento trae problemas. No me arrepiento de nada, fue el amor más grande de mi vida y la relación merecía una boda. Prefiero mil veces haber tomado la decisión de distanciarnos a los dos años de matrimonio y no haber llegado a los veinte de soportarnos", comentó Fabbiani en diálogo con Infobae. Y cerró: "Una decisión muy charlada y pensada. Tuvimos la posibilidad de elegir de nuevo, nos miramos y nos dimos cuenta de que no estábamos viviendo lo que habíamos soñado y que no era tarde para rearmar nuestras vidas".