El mal momento de Jorge Rial tras renunciar a TV Nostra: "No lo vi bien"

Adrián Pallares reveló detalles privados sobre el estado emocional de Jorge Rial tras tomar la determinación de levantar su programa, TV Nostra. El actual conductor de Intrusos habló sobre quien fue su compañero en el programa de espectáculos.

El pasado viernes, Jorge Rial anunció el final de TV Nostra tras pocos meses en la pantalla de América TV. Y luego del anuncio del periodista, su ex compañero Adrián Pallares reveló detalles privados sobre el mal momento que atraviesa el conductor. "No lo vi bien, lo vi mal a Jorge", aseguró el actual líder de Intrusos junto a Rodrigo Lussich.

Hablando con La Once Diez, Pallares comentó: "El miércoles pasado con Rodrigo lo cruzamos en la oficina de Liliana. Jorge entró primero, lo conozco mucho, lo vi cansado, no lo vi bien, no lo vi contento, lo vi mal a Jorge. Cuando me enteré que el viernes a las 18:30 los chicos tenían una reunión, enseguida dije 'se va', lo vi como que ya estaba".

“Hemos vivido un momento bisagra en la televisión. Fue muy sorprendente todo. La decisión más tarde o más temprano ya estaba tomada. Yo creo que Jorge no terminó nunca de mostrar el programa que él siempre pensó”, agregó Adrián Pallares, quien debió tomar la franja horaria que antiguamente era de Los Mammones (NdeR: Jey Mammón tomó el ex horario de TV Nostra).

Recordando el momento en donde se oficializó la salida de Rial, Pallares aseguró: "Nos llamó Liliana a las 19:30 un viernes. Liliana no suele llamar, la última vez que me llamó fue cuando murió Mauro Viale. Ahí nos enteramos que Rial estaba renunciando y que nos teníamos que hacer cargo de algo. Los contenidos tienen que ser distintos, el público es distinto. Dijimos sí, somos soldados, he reemplazado a medio canal. Menos la bailanta e Intratables, hice de todo".

Marina Calabró estalló contra Jorge Rial tras el final de TV Nostra

En diálogo con La Nación, Marina Calabró expresó su malestar por el final de TV Nostra. El ciclo conducido por Jorge Rial terminó el pasado viernes por decisión del propio periodista y sorprendió incluso a sus propios integrantes.

"Creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo", señaló la protagonista.

La ex panelista del programa que supo emitirse en el prime time de América TV agregó: "Ni Diego (Ramos), ni Ángela (Lerena), ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final".