El insólito y picante detalle de Shakira en el programa de Jimmy Fallon

Shakira visitó el programa de Jimmy Fallon con Bizarrap y muchos fanáticos no dejaron pasar un sutil y filoso detalle estético que lució la cantante colombiana.

Shakira y un detalle estético que no pasó desapercibido.

Shakira y un detalle estético que no pasó desapercibido.

Shakira y Bizarrap pasaron por The Tonight Show, el popular programa de Jimmy Fallon, gracias al éxito mundial de la BZRP Music Session #53 y la cantante se convirtió en tendencia en las redes sociales por un filoso detalle estético. El presentador estadounidense entrevistó a la dupla de artistas y remarcó la cantidad de récords que batieron, pero fue la colombiana la que dio la nota con un particular objeto de su impactante look.

La polémica separación de Shakira y Gerard Piqué alcanzó sin dudas su punto máximo cuando la cantante publicó su colaboración con Bizarrap. En ella, la colombiana apuntó con dureza no solo contra el exfutbolista del Barcelona sino también contra Clara Chía Martí, con quien Piqué la engañó. La filosa letra de Shakira junto con el ritmo pegadizo que le imprimió Biza hicieron que el tema explotara en todo el planeta, convirtiendo a la BZRP Music Session #53 en un éxito rotundo, lo que les hizo ganar una buena cantidad de récords Guinness.

Ante tamaño boom, la dupla de artistas fue invitada al programa de Jimmy Fallon, uno de los más populares de la televisión estadounidense. Además de la entrevista que les hizo el conductor, los músicos interpretaron su tema para el público presente y los millones que lo veían a través de la pantalla. Pero además de disfrutar de la Session -que se estrenó hace un mes y ya superó las 412 millones de reproducciones en YouTube-, los fanáticos de Shakira enloquecieron con un sutil pero filoso detalle estético de la cantante.

Es que en el paso de la colombiana por The Tonight Show se la pudo ver con un reloj Rolex en su muñeca. Y si se recuerda qué dice la Session que le dedicó a Piqué, no hay nada de casualidad. En el popular tema, Shakira le recrimina al exfutbolista: "Cambiaste un Rolex por un Casio". Y este detalle estético no pasó desapercibido para los millones de espectadores que vieron a la colombiana y a Bizarrap interpretar la exitosa colaboración.

Los cuatro Récord Guinnes que ganaron Bizarrap y Shakira con su sesión

“BZRP Music Sessions” reescribió la historia de la música latina y ganó los siguientes premios por parte de Guinness World Records: