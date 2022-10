El insólito requisito de Camila Homs para ir a ver a De Paul al Mundial: "Que no coincida"

La modelo estaría dispuesta a viajar a Qatar para el Mundial 2022 pero con una condición que involucra a Tini Stoessel. Camila Homs llevaría a sus hijos para que vean jugar a Rodrigo De Paul.

Camila Homs habría puesto una contundente condición para viajar a Qatar para disfrutar de los partidos de la Selección Argentina, de la que forma parte el padre de sus hijos, Rodrigo De Paul. La periodista Mariana Brey ofreció información desconocida hasta el momento sobre la relación entre Homs con su ex y Tini Stoessel.

"Camila va a ir al Mundial y va a llevar a sus hijos. El tema es que va a tratar de que no coincida con el momento que vaya Tini, que contó que iba a ir con su padre, Alejandro”, comenzó su descargo la panelista de televisión en el ciclo Socios del Espectáculo.

La cantante de Miénteme y Suéltate el Pelo confirmó que viajaría a Qatar en medio de una entrevista que dio en la vía pública junto a su padre. Tini en primer lugar quiso dejar lugar a la duda sobre su viaje al Mundial pero su progenitor la deschavó. Cuando una periodista le preguntó si iría a ver el Mundial, ella respondió: "No sé, veremos". Alejandro Stoessel sorprendió a su hija en plena entrevista y soltó: "Sí, vamos a ir a Qatar". La cantante comentó entre risas de nervios: "Ah, bueno, vamos entonces".

Tini Stoessel respondió a las críticas sobre su cuerpo en medio de un recital

"Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí", comenzó su descargo la cantante de Carne y Hueso en medio de un show que dio en la ciudad de Junín. Y cerró: "Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal' carajo".

Este comentario de Tini llegó después de que la periodista Eva Rodríguez criticara su ombligo en televisión, sin saber que estaba al aire. "Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección. La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios", explicó la comunicadora días después del momento que vivió en televisión.